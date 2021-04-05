Влад Никитюк: Я верю в судьбоносные решения

Откровенное интервью с актером Владом Никитюком.

29 марта в 20:15 на СТБ состоялась премьера сериала « Ворожка ». Одну из ролей сыграл украинский актер Влад Никитюк. О том, как работалось над проектом, верит ли в мистику и какое определение любви считает наиболее точным, – он рассказал в эксклюзивном интервью.

О чем для вас эта история?

Для меня она точно про любовь, потому что мой персонаж касается только любовной линии в проекте. Он влюбляется в нашу героиню, Катю. Наверное, впервые за свою жизнь он испытывает это чувство по-настоящему. Тим помогает главной героине, уделяет внимание, проводит с ней время. А получится ли у них построить отношения – зрители увидят в эфире.

Ваш персонаж, какой он?

Это авантюрный парень. Он не сидит на месте, ему интересно жить.

Чем для вас этот проект стал особенным?

Это для меня первый проект, который начался год назад, потом «заморозился» из-за карантина, а дальше – снова вернулся в мою жизнь (улыбается).

Главная героиня, Катя, обладает даром ясновидения. А как вы относитесь к мистике? Сталкивались с чем-то подобным?

Даже не знаю (улыбается). Сказать, что я не верю в это – нет, не могу. Я больше верю в судьбу, в судьбоносные решения. Порой происходят какие-то события, когда я понимаю, что это было сделано свыше. Никакая логика этого не объяснит. Если есть такие вещи, то, наверное, и мистика есть. Просто есть люди, которые с ней сталкиваются, а есть – которые нет. У меня такое происходит редко.

Вы сказали, что ваш персонаж в сериале влюбляется… А что такое «любовь» по-вашему? Менялось ли понимание этого чувства с возрастом?

Да, конечно. В 18 лет я любил по-другому. Сейчас мне 28, и за эти годы многое произошло. Меня недавно спрашивали, на что похожа любовь. Я вдруг понял, что это похоже на искренние детские чувства.

Как считаете, что является залогом гармоничных отношений?

Должно быть взаимное уважение друг к другу, понимание. Я должен чувствовать, что это моя женщина, точно так и она – что я – ее мужчина. Этим все сказано. Если это присутствует, дальше, наверное, все будет хорошо. Я хочу в это верить.

Бывают совершенно разные съемочные дни… Какие вам запомнились на этом проекте?

Отвечу иначе. Я раньше не любил сниматься зимой, прям ненавидел (улыбается). Потому что холодно, сложно сконцентрироваться на работе, а мне важно чтобы было комфортно. И этот проект мне запомнился, в том числе, и этим моментом. Вроде бы снимаем на морозе, становится сложнее, но это как раз и интересно. Ты будто побеждаешь себя когда в этих обстоятельствах находишь силы настроиться и сделать все, что от тебя требуется.

В тишине обычно происходит магия, и я люблю, когда ты поймал эту ноту, и ее же поймала вся команда. Уверен, зрители эту магию ощутят.

Как любите отдыхать и восстанавливать силы?

По-разному. Когда захожу в плотный съемочный график, то отдых – приехать домой, выпить чай и поспать. Еще у меня есть хобби – около года занимаюсь боксом. Это хороший отдых, особенно, когда у тебя полно энергии и некуда ее тратить. Еще мне нравится ходить в тир, стрелять из оружия.

То есть, предпочитаете более активный отдых?

Да, не люблю скучать. Хотя иногда могу и в шахматы засесть. Это еще одно новое для меня хобби.

«Ход королевы» смотрели?

Да, кстати, после него и начал играть (улыбается). При том, не могу сказать, что сериал меня очень сильно впечатлил, но повлиял.

Часто смотрите сериалы или фильмы, следите за новинками?

Да, конечно. Правда, в последнее время, смотрю больше русских сериалов.

Еще подсел на выпуски Дудя. Смотрел выпуск про Олега Табакова. Там фигурировали несколько фильмов, один из них – «Обломов» Н. Михалкова. Я его раньше не видел, стало интересно. Оказалось, он идет три часа, для нашего времени это очень много. И я был удивлен как легко и незаметно пролетели эти три часа. Фильм отличный!

А музыка является весомой частью вашей жизни?

Да. Я в последнее время ушел в рэп. Хотя со школы люблю рок. Мне кажется, что MiyaGi, Эндшпиль, Скриптонит и эти все ребята просто порвали рынок.

Мы с моими друзьями сейчас пишем свой рэп, записали уже один трек. Не ожидал, что когда-то буду этим заниматься. Пока это чисто для себя, а там посмотрим (улыбается).

Смотрите сериал «Ворожка» на СТБ с понедельника по четверг в 20:15.