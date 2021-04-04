Ворожка: смотреть онлайн 15 cерию (эфир от 08.04.2021)

4 апреля 2021 15:15 Александр Кива
Ворожка: смотреть онлайн 15 cерию (эфир от 08.04.2021)
Ворожка: смотреть онлайн 15 cерию (эфир от 08.04.2021)
пресс-служба

8 апреля на СТБ выйдет 15 серия сериала Ворожка.

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Смотрите в 15 серии сериала Ворожка:

Катя и Супрун хотели поцеловаться, но за секунду до этого девушка увидела человека, попытавшегося выстрелить в Мишу. Она успела оттолкнуть его, стрелок промахнулся. Кроме того, команду ожидает еще одно загадочное дело – перед приходом оперативников известного бизнесмена находят мертвым под окнами его офиса. Что произошло: он спрыгнул сам или его убили? Череда загадочных обстоятельств продолжается – перед арестом еще нескольких свидетелей по делу их находят убитыми. Как это возможно? Неужели кто-то докладывал им про приход группы? И мог ли это сделать кто-то из команды Супруна?

Смотрите 15 серию сериала Ворожка онлайн - скоро - на tv.ua.

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