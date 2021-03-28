Ворожка: смотреть онлайн 1 cерию (эфир от 29.03.2021)

28 марта 2021 22:54 Александр Кива
Ворожка: смотреть онлайн 1 cерию (эфир от 29.03.2021)
Ворожка: смотреть онлайн 1 cерию (эфир от 29.03.2021)
пресс-служба

29 марта на СТБ выйдет 1 серия сериала Ворожка.

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Смотрите в 1 серии сериала Ворожка:

Ночные видения

Екатерина Шевчук – главная героиня нового мистического детектива-мелодрамы. Вместе с сестрой Ксенией она живет в областном городке и работает медсестрой в местной больнице. На первый взгляд, жизнь Кати ничем не особенная: работа-семья-дом. Однако едва ли не каждую ночь женщине снятся вещие сны. Так произошло и в 1 серии сериала Ворожка. Накануне отъезда Ксении в Киев на работу Екатерина получила знак – ни при каких обстоятельствах не отпускать сестру в столицу. Ксюшу там ждет не карьерный успех, по ее убеждению, а беда! Однако девушка не восприняла серьезно видение сестры и без задней мысли поехала покорять столицу…

Напрасные переживания?

После отъезда Ксении Катя в мелодраме Ворожка 29.03.2021 не могла найти себе места. То на работу опоздает, то пациенту плохо укол сделает. Всюду ей мерещится страшная картина из сна. Но похоже, что переживания Кати напрасны: на новом месте работы у Ксении дела пошли вверх. Ее радушно принял коллектив, а руководство дало обещанную квартиру. Что же тогда означают видения главной героини сериала Ворожка 2021? Возможно, Екатерина переволновалась из-за переезда сестры?

Катя едет в Киев!

Видение не дают покоя женщине. Поэтому она решила немедленно ехать в столицу, чтобы проверить, все ли в порядке с Ксюшей. Руководство банка, куда недавно устроилась девушка, сообщило страшную новость: Ксения не явилась на работу, на контакт не выходит и не предупредила о своем отсутствии. Куда она исчезла? И станут ли сны Екатерины вещими?

Смотрите 1 серию сериала Ворожка онлайн - скоро - на tv.ua.

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