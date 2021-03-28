Ворожка: смотреть онлайн 2 cерию (эфир от 29.03.2021)

28 марта 2021 23:01 Александр Кива
Ворожка: смотреть онлайн 2 cерию (эфир от 29.03.2021)
Ворожка: смотреть онлайн 2 cерию (эфир от 29.03.2021)
пресс-служба

29 марта на СТБ выйдет 2 серия сериала Ворожка.

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Смотрите в 1 серии сериала Ворожка:

Майору Михаилу Супруну в сериале СТБ Ворожка 2 серия от 29.03.2021 удалось найти сестру Екатерины. Вот только не живу, а мертвую! Ее тело выявило именно в том месте, где указывала Катя: на заброшенном строительстве. А красные ленты, вероятно, указывали на название улицы – Красноткацкая. Возможно, главной героини детективной мелодрамы Ворожка 2021 удастся указать на предполагаемого убийцу?

Судмедэкспертиза показала: Ксюшу убили три дня назад, причем не на стройке. Следы волочения, положение тела, особенности раны от огнестрела, малое количество крови указывают на то, что бездыханное тело девушки привезли в заброшенное здание. Самое удивительное, что в этом убеждена и Катя, во 2 серии сериала Ворожка сделала такой вывод не видя ни тела, ни места, где нашли ее сестру… Какие еще подробности злополучного дня почувствует Екатерина?

Внутреннее ощущение главной героини мелодрамы привело ее к начальнику Ксюши – Григорию Сергеевичу. На встрече мужчина вел себя очень странно: сначала выразил сожаление, а затем начал расспрашивать Катю о разговорах с Ксюшей. Мол, вдруг она говорила, что с кем-то познакомилась, или завела близкие отношения. Екатерина в детективной мелодраме Ворожка 2 серия ответила лишь одно: в тот день Ксения должна была с кем-то встретиться. После этой фразы Григорий Сергеевич заметно занервничал. Неужели умершая была для него не просто подчиненной? Или же он как-то причастен к ее смерти?

Смотрите 2 серию сериала Ворожка онлайн - скоро - на tv.ua.

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