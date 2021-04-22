Актер сериала "Жить с Надеждой" Константин Темляк: Мой герой напоминает Пьера Ришара

Эксклюзив 22 апреля 2021 12:10 Юлия Туренко
Актер сериала
Актер Константин Темляк
Пресс-служба Квартал 95

25 апреля в 17:00 на канале «Украина» состоится премьера сериала «Жить с Надеждой» совместного производства Студии «Квартал 95» и телеканала.

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По сюжету сериала «Жить с Надеждой», молодой архитектор Алексей и одинокая старушка Надежда Альбертовна заключают договор: мужчина стает ее опекуном, взаимен на что та должна оставить ему в наследство свою квартиру в центре столицы. Но смогут ли эти двое ужиться под одной крышей?

Мы поговорили с исполнителем главной роли Константином Темляком о съемках, социальных сетях и животных из приютов. 

Костя, вы играете главную роль. Расскажите о вашем персонаже.

– Мой герой Алексей – милый неудачник. Настолько милый, что все вокруг сопутствует решению его проблем. Оказывается, его жизнь намного сложнее, чем мы видим в начале сериала. У него все валится из рук, он постоянно попадает в глупые ситуации. Но он не злой и очень искренний. Наверное, за это ему и воздается в конце. Спасибо сценаристам сериала (смеется). 

У него возникают проблемы в финансовом плане…

– А потом эти финансовые проблемы переходят на жилищную и личную жизнь. Из-за того, что у него нет денег, возникают другие сопутствующие неурядицы. Но благодаря этому переломному моменту он встречает важных людей в своей жизни. 

Актер Константин Темляк / Пресс-служба Квартал 95
Как вы сами относитесь к денежному вопросу?

– Карантин нам всем показал, насколько деньги важны. Есть классная фраза: «Чтобы не думать про деньги, их нужно иметь». Деньги – это хорошо в хороших руках. Просто нужно ими правильно распоряжаться. 

История вас зацепила, когда вы читали сценарий?

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– Конечно. Очень классный сценарий! Герой мне напомнил Пьера Ришара. Мне нравится, что сценаристы Студии «Квартал 95» не боятся быть сентиментальными и добрыми. История простая, но при этом очень трогательная. Я давно не читал и не играл в таких хороших и добрых проектах. Когда ты понимаешь, как бы ни было сложно, в конце все равно все будет прекрасно. 

Как с партнерами по площадке сработались?

– Отлично! Обожаю Дашу Барихашвили. Она огромное открытие для меня, на площадке с ней работать – одно удовольствие. Я видел Дашу ранее только в театре. Но сейчас я влюблен в нее как в партнера. 

Наталка Денисенко чудесная! Я так боялся, поскольку представлял ее другой. Она же всегда играет таких стервочек (улыбается). Перед съемками посмотрел нарезки из сериалов с ее участием, и думал, что нам будет очень тяжело. Но оказалось, что Наталка совсем другая. Она очень много дает как партнер.

Константин Темляк с Наталкой Денисенко / Пресс-служба Квартал 95
Татьяна Константиновна Печенкина – с ней мы больше всего работали. Она шикарная женщина и очень сильный партнер. Мы играем в одном театре. Я благодарен ей за то, как она умеет правильно подсказать и на сцене, и на площадке. 

Чувствовалась разница поколений?

– Конечно. И это же круто, поскольку есть, чему поучиться. Нас разделяет немало лет, зачем скрывать. Кстати, несмотря на свой возраст, Татьяна Константиновна бодрее всех нас (улыбается).

Константин Темляк с Татьяной Печенкиной / Пресс-служба Квартал 95
Были необычные локации во время съемок?

– Были разные бары Киева, в которые я обычно не захожу. С красивым и интересным интерьером. Еще мы снимали в офисе, где гримеркой был кабинет сценариста проекта. В этом есть свой кайф. Я мог посмотреть, где он сидел, вдохновлялся и создавал наш сценарий.  

Костя, вы только недавно завели социальные сети. Это удивительно в наше время. Почему раньше этого не сделали?  

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– У меня появилась собака и я решил, что нужно ее постить в сториз (улыбается). Еще мой агент сказала, что нужно создать аккаунт для личного продвижения. Не сказал бы, что у меня есть время сидеть в инстаграме, а в фейсбук я совсем не захожу. 

У меня достаточно друзей, с которыми я вживую общаюсь. С большинством мы постоянно видимся в театре. У меня нет большой надобности использовать социальные сети. 

Нет желания медийности и продвижения себя?

– Это как с деньгами. Не вопрос в том, хорошо это или плохо, хочу или не хочу, а как применять. Если бы у меня были крутые идеи для контента, я бы постил часто, но пока в голову ничего не приходит. А размещать что-нибудь не хочется. Не думаю, что Инстаграму очень интересна моя жизнь. 

Актер Константин Темляк / Пресс-служба Квартал 95
Когда и как появилась ваша собака?

– Мою собаку зовут Ялта. После своего дня рождения я поехал в приют и забрал собаку, которую предварительно выбрал. Поскольку выбирать спонтанно на месте – жестоко. Они все к тебе так тянутся. Ни разу не пожалел об этом решении, хотя уже столько было погрызено, испорчено и съедено. 

Всем советую завести собаку. Особенно, брать из приюта. Они намного преданнее. Сейчас в приютах столько собак! Даже породистых с каким-то изъяном, как некоторые думают. Например, лабрадор с маленьким пятном. Но это же наоборот круто и придает ему индивидуальности. 

Напомним, 

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