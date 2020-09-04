Жить с Надеждой: Квартал 95 снимает новый сериал для канала Украина

В Киеве стартовали съемки 4-серийной комедийной мелодрамы от студии Квартал 95 – "Жить с Надеждой".

Это уже третий из четырех телефильмов, которые Студия снимает для канала « Украина » в 2020 году. По традиции в первый съемочный день после первого отснятого кадра режиссер вместе с членами группы разбили на счастье тарелку.

По сюжету новой истории, молодой архитектор Алексей оформляет опекунство над одинокой старушкой - Надеждой Альбертовной. Взамен она должна оставить ему в наследство квартиру в центре столицы. Однако Алексей не догадывается, что бабушка – настоящий «вождь краснокожих», у которой есть свой «скелет в шкафу». К тому же, Надежда Альбертовна решает, что в опеке нуждается вовсе не она, а ее опекун, и начинает активно вмешиваться в его и без того непростую жизнь.

Создатели / пресс-служба

Эта история из нашего цикла, который мы снимаем для канала «Украина», наверное, самая трогательная, камерная, драматическая, но мы все равно не уходим далеко от комедийного жанра,

– рассказывает режиссер Андрей Силкин.

Андрей Силкин разбил тарелку / пресс-служба

Главные роли в проекте исполняют Татьяна Печенкина и Константин Темляк. Также в сериале играют Наталья Денисенко, Дарья Барихашвили, Олег Загородний, Алла Масленникова и другие.

Что интересно, съемки проекта стартовали сразу с постельной сцены с участием главного героя и его экранной возлюбленной, которую играет Наталья Денисенко:

По сценарию я – обаятельная соблазнительница, и это уже привычное для меня амплуа. Со своим партнером Константином я познакомилась только во время кастингов. Кстати, со студией «Квартал 95» я сотрудничаю впервые и признаюсь, это была моя мечта - поработать с этой командой профессионалов.

пресс-служба

По словам Татьяны Печенкиной (ведущей актрисой Театра на Подоле), со своей героиней – бывшей пианисткой со стальным характером – у нее достаточно много общего, поэтому она была очень рада, когда ее утвердили в этот проект:

Признаюсь, я тоже люблю иногда раздавать советы, даже когда меня о них не просят. А еще я также, как и моя героиня, активно занимаюсь спортом, например, пилатесом и плаванием.

Главные герои / пресс-служба

Авторы новой мелодрамы Тимофей Саенко и Максим Исаев работали над сценарием около года и признаются, что довольны утвержденными актерами в этот проект, хотя кастинг на главные роли был действительно долгим.

Продюсеры – Борис Шефир, Валерия Ткачук, Сергей Демидов, Александр Божков, Виктория Корогод, Наталия Стрибук.