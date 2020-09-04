Жить с Надеждой: Квартал 95 снимает новый сериал для канала Украина
В Киеве стартовали съемки 4-серийной комедийной мелодрамы от студии Квартал 95 – "Жить с Надеждой".
По сюжету новой истории, молодой архитектор Алексей оформляет опекунство над одинокой старушкой - Надеждой Альбертовной. Взамен она должна оставить ему в наследство квартиру в центре столицы. Однако Алексей не догадывается, что бабушка – настоящий «вождь краснокожих», у которой есть свой «скелет в шкафу». К тому же, Надежда Альбертовна решает, что в опеке нуждается вовсе не она, а ее опекун, и начинает активно вмешиваться в его и без того непростую жизнь.
Эта история из нашего цикла, который мы снимаем для канала «Украина», наверное, самая трогательная, камерная, драматическая, но мы все равно не уходим далеко от комедийного жанра,– рассказывает режиссер Андрей Силкин.
Главные роли в проекте исполняют Татьяна Печенкина и Константин Темляк. Также в сериале играют Наталья Денисенко, Дарья Барихашвили, Олег Загородний, Алла Масленникова и другие.
Что интересно, съемки проекта стартовали сразу с постельной сцены с участием главного героя и его экранной возлюбленной, которую играет Наталья Денисенко:
По сценарию я – обаятельная соблазнительница, и это уже привычное для меня амплуа. Со своим партнером Константином я познакомилась только во время кастингов. Кстати, со студией «Квартал 95» я сотрудничаю впервые и признаюсь, это была моя мечта - поработать с этой командой профессионалов.
Признаюсь, я тоже люблю иногда раздавать советы, даже когда меня о них не просят. А еще я также, как и моя героиня, активно занимаюсь спортом, например, пилатесом и плаванием.
Авторы новой мелодрамы Тимофей Саенко и Максим Исаев работали над сценарием около года и признаются, что довольны утвержденными актерами в этот проект, хотя кастинг на главные роли был действительно долгим.
Продюсеры – Борис Шефир, Валерия Ткачук, Сергей Демидов, Александр Божков, Виктория Корогод, Наталия Стрибук.