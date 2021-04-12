Актриса скетчкома "Страна У 2.1" Виктория Бакалова: Чаще всего мне доставались роли сексуальных красоток

29 марта на телеканале ТЕТ в 19:15 состоялась премьера нового сезона популярного украинского скетчкома «Страна У 2.1».

В скетчах «Девичник» к команде Александры Машлятиной , Дарьи Баевой и Дарьи Царенко присоединилась актриса Виктория Бакалова. Участница «Лиги Смеха» поделилась впечатлением от съемок, рассказала, как ее принял новый коллектив и какие казусы случались на площадке.

Расскажите, пожалуйста, немного про вашу героиню. Сложно ли было вживаться в роль?

– Моя героиня (тоже Вика) – добрая, позитивная, ярая энтузиастка, девушка с синдромом отличницы, которая считает, что ум важнее внешности. Если другие девушки будут меряться своими декольте или парнями, то она – размером мозга. Вика никогда не упустит возможности лишний раз блеснуть своими знаниями. Тут мы с ней очень похожи. Как по мне, у нас получилось показать четырех разных дам, каждая из которых со своим видением на разные бытовые и жизненные ситуации. Обычные девушки, которых объединяет настоящая женская дружба. Не могу сказать, что было сложно вживаться в роль, скорее непривычно. Чаще всего мне доставались роли сексуальных красоток. Признаюсь, не долго я скучала по откровенным платьям и каблукам, спустя пять минут я уже бегала и выбирала соответствующие образу очки.

Как вас принял коллектив? Все же вы новичок в уже сложившейся команде.

– Со съемочной командой мы не первый раз встречаемся на площадке, а девочек вживую я увидела впервые. Конечно, было волнительно, они уже сработались на этом проекте. Работа в женском коллективе, чаще всего, требует особого подхода. Еще и мое умение себя накрутить подбрасывало дровишек в огонь… но, как оказалось, опасения были напрасными. На первой же читке, все друг друга окинули взглядом, сразу от каждой прозвучала пара проверочных шуток и комплиментов, сделали множество совместных фоток, и все, почва подготовлена. Мы подружились, разговорились, посмеялись, поддержка была как в кадре, так и вне съемочного процесса, что тоже очень важно.

Как проходили съемки «Страна У 2.1»?

– Я могу ответить одним словом – весело. На этих съемках я чувствовала себя максимально комфортно, а на локации спустя пару сцен мы были уже как дома. Каждая знала, где что лежит, у всех были свои тайнички и полочки для личных вещей. Потом, как истинные девочки, мы забывали, где что лежит и помогали друг другу искать. Все-таки четыре хозяйки в квартире.

Случались ли какие-то забавные ситуации на площадке?

– Вся съемка такая (смеется). Например, с текстом случались различные ситуации. Его можно забыть или смешно перекрутить, а еще бывали различные казусы с реквизитом: тарелка, которая никак не разбивалась, попкорн, который застревал в зубах, пицца, которую ты не глотаешь, потому что на диете, а играть нужно, что объедаешься, ну и, конечно, куда же без смешных комментариев режиссера Андрея Бурлаки – это отдельный вид искусства.