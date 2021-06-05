Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2021)

6 июня на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 5 выпуск тревел-шоу Мандруй Україною з Дмитром Комаровим. 5 выпуск программы Мандруй Україною з Дмитром Комаровим смотрите онлайн на TV.UA.

Смотрите в 5 выпуске программы Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: Впервые телепутешественник отправится исследовать не далекие экзотические уголки мира, а свою родную Украину. Используя свой фирменный стиль и огромный опыт путешествий, Дмитрий Комаров покажет Украину такой, какой ее не видел еще никто. Активный отдых, экстрим и самые необычные мета – только уже не в далеких странах, а на родной земле.

5 выпуск тревел-шоу Мандруй Україною з Дмитром Комаровим смотрите 6 июня в 10:50 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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