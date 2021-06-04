Орел и Решка. Земляне: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.06.2021)

Орел и Решка. Земляне: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.06.2021)

5 июня на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 1 выпуск тревел-шоу Орел и Решка. Земляне.

Смотрите в 1 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Земляне : Новый сезон тревел-шоу, в котором ведущие будут ездить в гости к удивительным народам, общаться с местными жителями, узнавать интересные подробности о противоположном поле и развенчивать популярные стереотипы. Действительно ли шотландцы грубияны, а африканцы предпочитают лечить болезни у шаманов, а не у докторов? Чего нельзя говорить итальянцу на первом свидании? Пока туристы осматривают популярные места, новые ведущие «Орла&Решки» Michelle Andrade и Кирилл Макашов покажут страны под совершенно новым углом.

1 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Земляне смотрите 5 июня в 10:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски тревел-шоу Орел и решка. Земляне смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.