Орел и Решка. Земляне: 5 веских причин, почему вам стоит посмотреть тревел-шоу

1 июня 2021 12:35 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Орел и Решка. Земляне: 5 веских причин, почему вам стоит посмотреть тревел-шоу
Певица Michelle Andrade и блогер Кирилл Макашов
пресс-служба Нового канала

Еще больше приключений, юмора и открытий - в новом сезоне самого популярного украинского тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне»!

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Хорошая новость для любителей увлекательных путешествий и приключений! Уже в эту субботу, 5 июня, в 10:00 Новый канал презентует новый сезон проекта - «Орел&Решка. Земляне». И вот почему его стоит посмотреть.

Причина №1: новые яркие ведущие

Ездить по миру с безлимитной банковской картой и рюкзаком за плечами будут певица Michelle Andrade и блогер Кирилл Макашов. В тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» их, по сути, «привели» фанаты. Michelle Andrade была ведущей одного из выпусков сезона «10 лет» и настолько понравилась зрителям, что они буквально завалили комментарии просьбами оставить девушку на целый сезон. А подписчики Кирилла настойчиво просили генерального продюсера проекта Елену Синельникову рассмотреть его кандидатуру. И это подействовало - Кирилла пригласили на пробы, с которыми он успешно справился.

Причина №2: новая концепция

За десять лет ведущие «Орла&Решки» показали достопримечательности практически всего мира. Теперь пришло время показать его главную изюминку - людей. Так что вместо дорогих отелей и роскошных машин Michelle Andrade и Кирилл Макашов будут акцентировать внимание на жителях самых разных стран - много общаться, разрушать стереотипы и узнавать интересные факты о противоположном поле.

Певица Michelle Andrade / пресс-служба Нового канала

Причина №3: много юмора

Когда Michelle Andrade и Кирилл Макашов впервые увидели друг друга, не были уверены, что сработаются. Но их творческий тандем превзошел все ожидания. 

Мы очень круто сработались! У нас уже появились общие шутки, мы по-доброму подшучиваем друг над другом. У нас даже есть словарь Michelle Andrade и мы его регулярно пополняем. Например, «барабанная дрожь», «смотри в дорогу», «я видела левы и жирафы», - отметил ведущий тревел-шоу Кирилл Макашов.

Причина №4: невероятные истории

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Общаться с разными людьми - самое сложное для ведущих. Несмотря на это, они сделали все, чтобы сезон был максимально интересным и информативным. Они общались как с шейхами, так и с бедняками из трущоб. Каждый из собеседников смог удивить ребят.

Меня поразила история парня из кенийской глуши, который без образования и навыков обеспечил электричеством целое село! Когда ему было семь лет, он продал 300 кроликов и купил генератор, при помощи которого своими руками изготовил водоворотную турбину. Благодаря ей мальчик снабдил электричеством не только свою семью, но и 250 домов, - рассказала Michelle Andrade. - Сейчас ему 23 года, и у него три гидроэлектростанции! Он работает 24/7 для людей, чем меня очень вдохновляет. Ведь действительно неважно, где ты родился, в какой семье, какое у тебя образование. Ты все равно можешь достичь высот своим умом и упорством.

Певица Michelle Andrade и блогер Кирилл Макашов / пресс-служба Нового канала

Причина №5: еще больше экстрима

Ведущие и концепция в «Орле&Решке» - новые, а традиции - те же. Тискать ручного льва в гостях у шейха, лазить по развалинам столицы Ливана, разрушенной взрывом, спускаться на дно пещеры с водопадом - без экстремальных приключений не обойдется! 

Я очень боюсь скорости, но в одной из стран меня отвезли на площадку, где встречаются автомобилисты на самых крутых тачках. Меня посадили в машину… и погнали! Водитель начал очень быстро ехать и дрифтовать - для меня это было так дико! - рассказала ведущая тревел-шоу на Новом канале. - А я одета в платьице, с кудряшками… Не знала, за что держаться, это очень страшно. Но водитель внушал доверие — он был очень сосредоточен, все контролировал и знал, что делает.

Напомним, 

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