«Батько там перевернувся»: молодший Тальков розлютив мережу своїм постом

10 января 2023 12:43 Редакция
«Батько там перевернувся»: молодший Тальков розлютив мережу своїм постом

Ігор Тальков-молодший звернувся до патріарха Кирила зі звітом про своє сприяння загарбницьким діям РФ.

Російський співак Ігор Тальков-молодший, котрий раніше не побажав воювати з українцями, але підтримує російське вторгнення, звернувся до Володимира Гундяєва (він же – патріарх Кирило, предстоятель РПЦ) із петицією. Спершу виконавець висловив подяку церковнику, який благословляє російських солдатів на окупаційні дії в Україні, «за християнське ставлення» до їхньої батьківщини та «надану допомогу у продовженні справи патріота Росії, поета та композитора Ігоря Талькова».

 

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У відкритому листі Тальков-молодший зазначив, що разом зі своїм колективом «упродовж восьми місяців створює проєкти», які сприяють вторгненню в Україну. Також співак прозвітував про проведені заходи – серію «доброчинних» концертів.

Далі в документі Тальков-молодший поскаржився на потрапляння церковної будови, де він здійснює свою діяльність, «до рук людей, які не мають професійної компетенції». А ще попросив посприяти припиненню утисків і гонінь, які торкнулися його з колективом, доки вони перебували в приміщенні на 20 квадратних метрів у будівлі колишньої богадільні.

Однак не всім інстаграмникам сподобався такий «патріотизм» Талькова-молодшого зі згадуванням його покійного батька. Ось що вони написали:

 

Источник: instagram igor_talkov

 

 

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Раніше ми писали про те, що Дмитро Гордон похвалив Максима Галкіна за виступ, у якому той висміює фейки російських пропагандистів.

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