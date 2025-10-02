Віталіна Біблів розповіла, про які речі може розповісти у соцмережах

2 жовтня 2025 15:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Віталіна Біблів розповіла, про які речі може розповісти у соцмережах
Акторка Віталіна Біблів
Пресслужба Нового каналу

Зірка серіалу «Будиночок на щастя» Віталіна Біблів розповіла про рекламу в Instagram.

Читайте також«Холостяк» Олександр Терен розповів про курйоз з подорожі
Заслужену артистку України, акторку Віталіну Біблів можна зустріти і в театрі, і в телеефірі в улюбленому серіалі, і, звісно, як і всіх медійних людей зараз, у соцмережах. Останнім часом зірка почала активніше вести Instagram, щоранку записує звернення до підписників з побажаннями гарного дня. А також має рубрику: розповідає про свята в цей день. Але робить це так, як відчуває – від душі. 

А от спеціально знятої та змонтованої реклами, як у багатьох інфлюенсерів, у неї немає. Чому?

Я народилася у 80-му році, в мене трішки інші цінності. Досі не знаю, як працювати у Windows, не маю ноутбука, я абсолютно печерна людина щодо цього, – ділиться Віталіна Біблів. – Не можу сказати, що страждаю. Живу трішки в іншому ритмі, ніж молодші колеги. Тож у мене немає потреби бути активною в соцмережах.

Акторка Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожОлександр Педан розповів про курйози на власному весіллі
Але інколи на сторінці Віталіни можна побачити рекомендації. Що це?

Минулого року звернувся військовий, якого демобілізували. Вони з дружиною вирішили відкрити свій бізнес піжам і попросили прорекламувати піжаму по бартеру: вони мені піжаму, я їм – відео. Я це зробила. Бо люблю допомагати малому бізнесу. Чи, скажімо, захотіли подарувати якусь сукенку – обов’язково запишу, хто це і як це. А так, щоб заробляти гроші, не маю на це вільного часу. Бо є театр, студенти, зйомки, родина. Якщо мені буде цікава сама продукція і фінансова сторона, тоді можна про це подумати й поговорити, а так, щоб на цьому заробляти, – це не про мене.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

Будиночок на щастя новини особисте життя зірок Віталіна Біблів соціальні мережі Будиночок на щастя 6 Будиночок на щастя 6 сезон

Матеріали на тему

Володимир Дантес розповів про порівняння з Сергієм Притулою
Новини

Володимир Дантес розповів про порівняння з Сергієм Притулою
Як зняти шкаралупу з сирого яйця і зберегти його форму? Показує Даша Астафʼєва
Корисні поради

Як зняти шкаралупу з сирого яйця і зберегти його форму? Показує Даша Астафʼєва
Магазин Акварель, подарункові коробки – стильне рішення для презентації
Lifestyle

Магазин Акварель, подарункові коробки – стильне рішення для презентаціїРеклама
Дискотеки, мюзикли, бродвейський імпровіз та TikTok-хіти: жовтнева афіша Caribbean Club і Pepper’s Club
Афіша

Дискотеки, мюзикли, бродвейський імпровіз та TikTok-хіти: жовтнева афіша Caribbean Club і Pepper’s Club
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

У Києві відбувся допрем’єрний показ комедії «Пан або пропав»

У Києві відбувся допрем’єрний показ комедії «Пан або пропав»
Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 28.09.2025

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 28.09.2025
МастерШеф 16 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 27.09.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 27.09.2025
Хто зверху 14 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 25.09.2025

Хто зверху 14 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 25.09.2025

Популярне відео

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 28.09.2025

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 28.09.2025
МастерШеф 16 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 27.09.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 27.09.2025
Хто зверху 14 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 25.09.2025

Хто зверху 14 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 25.09.2025
Поле 3 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 24.09.2025

Поле 3 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 24.09.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK