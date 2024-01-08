Леся Нікітюк розповіла про жахливу косметичну процедуру, яку їй довелось пережити

Телеведуча Леся Нікітюк розповіла, яку жахливу б'юті-процедуру їй довелось пережити багато років тому в африканській країні.

Напевно, про телевізійну кар’єру Лесі Нікітюк можна написати книгу. Все почалося з участі в шоу «Розсміши коміка», а потім пішло-поїхало. Зірка була ведучою багатьох топових проєктів різних жанрів. Наприклад, «Хто проти блондинок?», «Леся ЗдЄся», «єПитання», «LeМаршрутка» та, звісно, проєкту-мрії багатьох «Орел і Решка».

За час знімань у тревелі з Лесею траплялося чимало цікавих історій, які неможливо забути. Одну з таких телеведуча розповіла в ефірі ігрового шоу «Хто зверху?» на Новому каналі.

У нас була невеличка пауза між зйомками в Намібії. Я вирішила піти зробити педикюр. А там страшне! Я на все життя запам’ятала цей момент, – ділиться Леся Нікітюк. – Мене поклали на тапчан, потім прийшли дві жінки. Одна взяла мою праву ногу, інша ліву – й разом мокнули у відро з ацетоном. Я була шокована і просто заклякла. По-перше, від запаху ацетону. Не могла дихати й думала, що все. Як то кажуть, game over. А, по-друге, від того, шо взагалі відбувалося. Потім мокнули туди великі шматки вати й наклали компрес мені на нігті. Після цього почали обмотувати ноги фольгою аж до колін. Так ті жінки знімали мені гель-лак.

Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу

Вже навесні ви зможете побачити улюблену телеведучу одразу у двох проєктах Нового каналу. У ролі комікеси в шоу «Розсміши коміка по-новому». Та у ролі ведучої другого сезону інтелектуально-розважального шоу для всієї сім'ї «єПитання».

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