Леся Нікітюк знялась у ремейку легендарного турецького серіалу «Величне століття»

21 грудня 2023 14:40 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Леся Нікітюк знялась у ремейку легендарного турецького серіалу «Величне століття»
Ведуча Леся Нікітюк
instagram.com/lesia_nikituk

Зірка Нового каналу Леся Нікітюк розповіла, який фідбек отримує про ремейк легендарного турецького серіалу «Величне століття».

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Мінісеріал про Барбі і Пупса від Лесі Нікітюк та Ірини Гатун влітку став справжньою сенсацією в Instagram. Користувачі позитивно відгукувались про гумористичні ролики, репостили та запитували, коли ж продовження? Але продовження зірки вирішили не знімати. 

Натомість створили новий Insta-серіал! Тепер мережею ширяться ролики із назвою «Роксолеся. Сучасне століття».

Це ремейк на турецький серіал «Величне століття. Роксолана», – розповідає Леся Нікітюк. – Після виходу мінісеріалу про Барбі і Пупса ми думали, які образи втілити наступними. Оскільки мене дуже багато років порівнювали з акторкою, що зіграла славнозвісну роль Роксолани (Мер'єм Узерлі. – Прим. ред.), то вирішили, що потрібно знімати нашу версію «Величного століття». Ми любимо втілювати абсолютно різноманітні ідеї. Та й підписникам подобається такий розважальний контент. Я вважаю, що він зараз дуже необхідний! Це видно і по коментарях, і по охопленнях. Людям потрібно відволікатися та усміхатися.

Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу

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Ведуча каже, що ці мінісерії – один із кроків втілення її головної місії в житті.

Я неодноразово говорила, що нічого нового не роблю. Просто не зраджую своїй природі – усміхатись і дарувати позитив. Країні-агресору не вдасться зламати це в мені, – каже Леся. – Ми з командою продовжуємо покращувати людям настрій. Ремейк на серіал «Величне століття. Роксолана» це доводить. На щастя, ми маємо змогу виконувати свою роботу завдяки ЗСУ.

Леся Нікітюк знялась у ремейку серіалу «Величне століття» / Пресслужба Нового каналу

Телеведуча відкриває секрет, що на цьому Insta-серіалі вони не зупиняться.

В майбутньому – ще багато ремейків. Ми знімемо історії, які точно знають усі, – говорить Леся Нікітюк. – Роботи будуть короткі – на п'ять-шість серій. Поки що це все, що можу розповісти. Стежте! (Усміхається.)

Нагадаємо, 

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Величне століття. Нова володарка новини особисте життя зірок Новий канал Леся Нікітюк

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