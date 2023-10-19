Топ вчинків Лесі Нікітюк, які змусили нас любити її ще більше
З нагоди дня народження відомої телеведучої ми пригадали вражаючі та зворушливі моменти про Лесю Нікітюк.
З нагоди 36-річчя зірки ми зібрали топ-4 вчинки Лесі Нікітюк, які змусять любити її ще більше. Тож пригадуйте або ж дивуйтеся!
Леся Нікітюк і волонтерство
Леся почала допомагати українцям з перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну. Вона відкрила центр для вимушених переселенців у школі на рідній Хмельниччині. Чотири місяці ведуча Нового каналу приймала українців, які залишили свої домівки в пошуках безпечнішого місця, допомагала їм з продуктами та речами, шукала нові домівки.
Спочатку ми створили Telegram-канал «Координаційний центр Лесі Нікітюк», у якому вся моя команда працювала волонтерами. Люди могли звернутися по допомогу, їм обов’язково її надавали. Згодом відкрився центр для переселенців, – розповідає Нікітюк. – За чотири місяці ми надали тимчасовий прихисток і забезпечили всім необхідним майже 3000 дорослих людей, 320 дітей і 84 тварини. Українець – це синонім слів сила, мужність, стійкість, турбота, доброта, допомога, воля. Ми неймовірні!
Леся Нікітюк і військові
Третій сезон тревел-проєкту «LeМаршрутка» – про те, як живуть українці з різних куточків нашої незламної країни в умовах воєнного стану. Під час зйомок Леся Нікітюк з Богданом Богдановичем побували і в центрі України, і на заході, і на деокупованих територіях Херсонщини, і навіть за кордоном – у Польщі. Леся Іванівна чимало поспілкувалася з військовими та волонтерами, з мужніми українцями, які пережили окупацію, та переселенцями. А ще під час зйомок ведуча навчилася надавати першу невідкладну допомогу, плести сітки та виготовляти димові шашки. Своєю маршруткою з інженерними військами вона навіть форсувала річку та була на тренуванні з ССО.
У бійців Сил спеціальних операцій багато завдань та функцій: діяти в тилу ворога, займатися розвідкою та диверсійною діяльністю, – пояснює Леся. – Я спробувала виконати задачі цих хлопців. І не розумію, як можна рухатися швидко, непомітно, пригинаючись до землі, коли на тобі стільки амуніції. Ще й потрібно бути постійно сконцентрованою! Вражена, як вони мовчки розуміють один одного. Все на поглядах і ледь помітних жестах – надзвичайно чітко відпрацьовано. Тепер розумію, чому на Сили спеціальних операцій покладено найбільш небезпечні завдання на фронті та в тилу ворога. І вони їх успішно виконують! У загарбників жодних шансів.
Леся Нікітюк і хіти
Ми вирішили зробити українську мантру, яка вселяє надію та заспокоює всіх нас, – ексклюзивно розповідає ведуча Нового каналу. – В текст вклали гумор (автор тексту – Михайло Мартинюк. – Прим. ред.), а музика цієї мантри написана за всіма канонами. Її автор – Руслан Квінта, який вже дуже давно в темі медитацій та аюрведи. Мета мантри – аби українці не лише відволіклися та зняли напруження, а ще й зарядилися і, сподіваюся, усміхнулись. Я особисто вклала туди свої найглибші переживання та емоції. Раджу слухати мантру двічі-тричі на ніч. Це заспокійливе від Лесі Іванівни Нікітюк!
Леся Нікітюк і стиль
Зірка завжди вражає своїми вбраннями! Її щоденні луки з Instagram намагаються повторити всі модниці, а образами з телевізійних проєктів милуються глядачі. Найцікавіше, що Леся завжди різна. В розважальному шоу «Хто зверху?» вона яскрава та грайлива. В інтелектуально-розважальному шоу «єПитання» – стримана та елегантна. У тревелі «LeМаршрутка» обирає зручний одяг у кольорах хакі та беж, які актуальніші за сюжетом. А ще, до речі, проєкт має фірмові шеврони, які дарували військовим! Та одним своїм образом Леся вразила найбільше.
У мене є фото, де стою я, маленька, а за мною – тато й мама. Мама одягнена в сукню з квітами. Уявіть собі, рівно за 27 років після того, як зробили цю світлину, я знайшла те вбрання, перешила й вела в ньому «Хто зверху?», – коментує Леся Нікітюк.
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