Топ вчинків Лесі Нікітюк, які змусили нас любити її ще більше

З нагоди дня народження відомої телеведучої ми пригадали вражаючі та зворушливі моменти про Лесю Нікітюк.

19 жовтня ведуча ваших улюблених шоу «Хто зверху?», «LeМаршрутка», «єПитання» та інших Леся Нікітюк святкує день народження! За красу, професійність, почуття гумору та щирість її люблять мільйони українців! Завжди чекають в ефірі Нового каналу та стежать за блогом в Instagram.

З нагоди 36-річчя зірки ми зібрали топ-4 вчинки Лесі Нікітюк, які змусять любити її ще більше. Тож пригадуйте або ж дивуйтеся!

Леся Нікітюк і волонтерство

Леся почала допомагати українцям з перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну. Вона відкрила центр для вимушених переселенців у школі на рідній Хмельниччині. Чотири місяці ведуча Нового каналу приймала українців, які залишили свої домівки в пошуках безпечнішого місця, допомагала їм з продуктами та речами, шукала нові домівки.

Спочатку ми створили Telegram-канал «Координаційний центр Лесі Нікітюк», у якому вся моя команда працювала волонтерами. Люди могли звернутися по допомогу, їм обов’язково її надавали. Згодом відкрився центр для переселенців, – розповідає Нікітюк. – За чотири місяці ми надали тимчасовий прихисток і забезпечили всім необхідним майже 3000 дорослих людей, 320 дітей і 84 тварини. Українець – це синонім слів сила, мужність, стійкість, турбота, доброта, допомога, воля. Ми неймовірні!

Топ вчинків Лесі Нікітюк, які змусили нас любити її ще більше / Пресслужба Нового каналу

Леся Нікітюк і військові

Третій сезон тревел-проєкту «LeМаршрутка» – про те, як живуть українці з різних куточків нашої незламної країни в умовах воєнного стану. Під час зйомок Леся Нікітюк з Богданом Богдановичем побували і в центрі України, і на заході, і на деокупованих територіях Херсонщини, і навіть за кордоном – у Польщі. Леся Іванівна чимало поспілкувалася з військовими та волонтерами, з мужніми українцями, які пережили окупацію, та переселенцями. А ще під час зйомок ведуча навчилася надавати першу невідкладну допомогу, плести сітки та виготовляти димові шашки. Своєю маршруткою з інженерними військами вона навіть форсувала річку та була на тренуванні з ССО.

У бійців Сил спеціальних операцій багато завдань та функцій: діяти в тилу ворога, займатися розвідкою та диверсійною діяльністю, – пояснює Леся. – Я спробувала виконати задачі цих хлопців. І не розумію, як можна рухатися швидко, непомітно, пригинаючись до землі, коли на тобі стільки амуніції. Ще й потрібно бути постійно сконцентрованою! Вражена, як вони мовчки розуміють один одного. Все на поглядах і ледь помітних жестах – надзвичайно чітко відпрацьовано. Тепер розумію, чому на Сили спеціальних операцій покладено найбільш небезпечні завдання на фронті та в тилу ворога. І вони їх успішно виконують! У загарбників жодних шансів.

Топ вчинків Лесі Нікітюк, які змусили нас любити її ще більше / Пресслужба Нового каналу

Леся Нікітюк і хіти

«Ями на дорогах, ями…» Ну що? Підспівали? Напевно всі хоча б раз чули пісню, яка є заставкою до проєкту «LeМаршрутка». Саме з цього треку розпочалася музична кар’єра Лесі Нікітюк. Відтоді час від часу телеведуча записує пісні. У її доробку є авторські, це «До речі» та «Блакитні очі». І є кавери на відомі хіти: «Цей сон», «Тільки тільки» і «Горіла сосна». А ще, до речі, в Лесі є справжня мантра!

Ми вирішили зробити українську мантру, яка вселяє надію та заспокоює всіх нас, – ексклюзивно розповідає ведуча Нового каналу. – В текст вклали гумор (автор тексту – Михайло Мартинюк. – Прим. ред.), а музика цієї мантри написана за всіма канонами. Її автор – Руслан Квінта, який вже дуже давно в темі медитацій та аюрведи. Мета мантри – аби українці не лише відволіклися та зняли напруження, а ще й зарядилися і, сподіваюся, усміхнулись. Я особисто вклала туди свої найглибші переживання та емоції. Раджу слухати мантру двічі-тричі на ніч. Це заспокійливе від Лесі Іванівни Нікітюк!

Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу

Леся Нікітюк і стиль

Зірка завжди вражає своїми вбраннями! Її щоденні луки з Instagram намагаються повторити всі модниці, а образами з телевізійних проєктів милуються глядачі. Найцікавіше, що Леся завжди різна. В розважальному шоу «Хто зверху?» вона яскрава та грайлива. В інтелектуально-розважальному шоу «єПитання» – стримана та елегантна. У тревелі «LeМаршрутка» обирає зручний одяг у кольорах хакі та беж, які актуальніші за сюжетом. А ще, до речі, проєкт має фірмові шеврони, які дарували військовим! Та одним своїм образом Леся вразила найбільше.

У мене є фото, де стою я, маленька, а за мною – тато й мама. Мама одягнена в сукню з квітами. Уявіть собі, рівно за 27 років після того, як зробили цю світлину, я знайшла те вбрання, перешила й вела в ньому «Хто зверху?», – коментує Леся Нікітюк.

Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо,