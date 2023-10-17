Тарас Цимбалюк розповів, що змінилось у його світосприйнятті та поведінці з початку повномасштабної війни

Актор серіалу «Зв’язок» Тарас Цимбалюк розповів про внутрішні трансформації.

Сьогодні – 601-й день повномасштабної війни в Україні . За майже два роки боротьби за свободу та мирне небо ми прожили чимало складних моментів. Через стрес кожен з нас зазнав особистих трансформацій.

Про свої внутрішні зміни розповів український актор, виконавець однієї з ролей у скетчкомі «Зв’язок», який з понеділка по четвер показує Новий канал, Тарас Цимбалюк.

Я зараз менше роблю того, що мені не подобається, – каже Тарас. – Як кажуть психологи, відбувся та й відбувається досі певний самоаналіз. Тож ми всі більше прислухаємось до себе.

Актор Тарас Цимбалюк / Пресслужба Нового каналу

Також помітною зміною в поведінці Цимбалюка є те, що він почав активніше вести соцмережі. З 24 лютого 2022 року на сторінці актора можна знайти чимало дописів на різні важливі для суспільства теми.

З початку повномасштабної війни ми були прикуті до телефонів. Там було все… – говорить Тарас. – Чесно кажучи, я тоді пересварився з усіма російськими акторами. А потім, не знаю для чого, почав відповідати всім іншим, хто писав у Direct. Врешті якось просидів 12 годин, втикаючи в телефон, який вже просто горів на зарядці, переписуючись із «зомбаками» (росіянами. – Прим. ред.). Після в мені щось змінилося, тож почав робити різні дописи в Instagram. Мені просто хотілось, а згодом це ввійшло в звичку. Зараз кількість постів трішки зменшилася, бо ніколи їх писати. У замітках телефона я маю безліч тем, які хотів би розвинути і викласти щось суттєве.

Звісно, активна позиція та сміливі висловлювання в соцмережах завжди стають мішенню для недоброзичливців.

Чесно кажучи, я не думаю про те, що пишуть люди. Мені байдуже до хейтерів та диванних критиків, – запевняє Тарас Цимбалюк. – Виникає враження, що в таких людей є завдання написати нісенітницю під дописом кожного! Їм все не так… «Люди, спрямуйте свою енергію у щось продуктивне», – ось так хочеться усім сказати.

Актор Тарас Цимбалюк / Пресслужба Нового каналу

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