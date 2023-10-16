Антоніна Хижняк поділилася подробицями роману з Олександром Боднаром

Зірка скетчкому «Зв’язок» Антоніна Хижняк зустрічається з актором Олександром Боднаром вже понад три роки.

Роман Антоніни Хижняк та Олександра Боднара розпочався несподівано. Пара зрозуміла, що має почуття одне до одного під час зйомок в одному проєкті. І вже три роки вони щасливі в стосунках. Ще й син Тоні від колишнього шлюбу радо прийняв коханого мами.

Зірка серіалу «Зв’язок» (Новий канал) поділилася подробицями стосунків у програмі «Неймовірна правда про зірок».

Сашко першим почав проявляти свої почуття. А я вже згодом, коли було багато знаків уваги, турботи (усміхається). І так воно все складалося, по піщинці, – розповіла Антоніна Хижняк. – Я вже обпіклася в минулих стосунках, тому не поспішала в нові. Мені здавалося, що має минути кілька років, аби я охолонула, попрацювала трошки над собою. Але не так сталося, як гадалося (усміхається). Він справді хороший, гідний чоловік.

Акторка Антоніна Хижняк / Пресслужба Нового каналу

Тоня пригадала ситуацію, яка стала каталізатором до початку стосунків.

Під час зйомок я зламала ногу. І Сашко був увесь час поряд. Допомагав в усьому, носив мене на руках у прямому сенсі. В нас навіть є відео. Ми тоді продовжували знімати серіал, а оскільки я не могла ходити, то він просто носив мене від однієї точки на іншу, – усміхається акторка.

Антоніна Хижняк з Олександром Боднаром / Пресслужба Нового каналу

Влітку 2021 року пара познайомилася, а вже наприкінці осені Олександр переїхав до коханої. Однак Тоня зазначила, що поки що не мріє про весілля.

Взагалі під час війни важко мріяти, планувати. Тому я вважаю, що такі гучні святкування не на часі, – сказала зірка «Зв’язку». – Та що далі, то більше розумію: Саша – дуже рідна для мене людина. Ми вже більше ніж просто хлопець і дівчина. Це спорідненість душ, стосунки, в яких ви розчиняєтесь.

Акторка розповіла, що 6-річний син Максим добре прийняв її коханого.

Що старшим стає Максим, то Саші цікавіше з ним гратися й розмовляти. Звісно, налагодити контакт із дитиною – це робота. Макс такий, що зараз може бути все окей, через п’ять хвилин вже щось не так, а через десять знову все добре. Тож слід розуміти ці особливості його характеру й набратися терпіння, – зазначила Тоня. – Коли Максим дуже скучив за ним, бо вони довго не бачилися, він називає його Сашулька. Це дуже мило (усміхається).

Антоніна Хижняк з сином / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо,