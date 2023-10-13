Віталіна Біблів розповіла про найбільші досягнення в своїй кар’єрі
Напередодні дня народження зірка серіалу «Будиночок на щастя» Віталіна Біблів розповіла, чим найбільше пишається, та як цього року святкуватиме цей особливий день.
Найперше це те, що фільм режисерки Єви Нейман «Будиночок з башточкою», в якому я зіграла одну з головних ролей 2012 року, став кращим фільмом Європи. І це вперше наша українська стрічка отримала таке звання. Друге досягнення – що мене та моїх персонажів у кіно люблять діти. Зізнаюся, для мене це найвища нагорода, яка може бути. Діти ніколи не брешуть, – говорить Віталіна Біблів. – Також пишаюсь роллю Слави у виставі «Сталкери» (постановку можна побачити в Театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра в Києві. – Прим. ред.) І виставою «Антігона з Бучі». Коли я вийшла на сцену театру в Цюріху, граючи її, то скупі на емоції німці аплодували стоячи. Визнання європейським глядачем неймовірно важливе. Але найбільше, напевно, пишаюсь тим, що жодного разу не зрадила себе та професію. Роблю все чесно, якісно і з величезною любов'ю до глядача.
Цього року в день народження я гратиму прем'єру в театрі «Золоті ворота». Це моновистава «Люби мене не покинь». Тож святкуватиму на сцені рідного театру. До мене прийдуть найближчі люди. А після цього ми просто тихенько посидимо в буфеті та вип'ємо по келиху вина. Дуже на це сподіваюся! – каже Віталіна. – А ще, до речі, у свій день народження буду збирати кошти на притулок для тварин. Тому закликаю долучатись усіх небайдужих!
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