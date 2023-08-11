Віталіна Біблів розповіла про подруг, з якими спілкується понад 25 років
Акторка комедійного серіалу «Будиночок на щастя» Віталіна Біблів розповіла про секретні «привіти» друзям.
Так сталось у акторки серіалу «Будиночок на щастя» (Новий канал) Віталіни Біблів.
Коли я навчалась в училищі культури, а це 1997 рік, у мене з'явились подруги, з якими ми міцно дружимо дотепер. Ми з ними стали кумами, всі свята відзначаємо разом, – розповідає Віталіна. – І у нас така творча компанія, що кожна наша зустріч – це якась театралізована чи костюмована вечірка. Скажімо так, молодість у наших грудях не згасла і не згасне ніколи!
Окрім подруг з училища у Віталіни Біблів є також друг з інституту. Вони, до речі, теж куми!
З Олександром Куколенко ми навіть купили квартири в одному житловому комплексі, – зізнається акторка. – Наразі ми, на жаль, бачимося рідко, адже він захищає нас та Україну. Але взагалі ми багато разом подорожували, зустрічали Новий рік та інші свята. Він приходив до мене на вистави, а я – на ранкові свята до його дітей.
Якщо уважно дивитись наш серіал, то можна почути імена моїх друзів. Я майже про кожного там говорю, – з усмішкою каже акторка. – У четвертому сезоні, наприклад, я курей називаю: Ірка, Лариска, Оксанка, Леська, Ілонка... Такими кодовими знаками я передаю своїм друзям «привіт». (Усміхається)
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