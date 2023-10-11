Комік Кирило Ганін розповів про свої стосунки

11 жовтня 2023 13:20 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Комік Кирило Ганін розповів про свої стосунки
Комік Кирило Ганін
Пресслужба Нового каналу

Комік Кирило Ганін жартівливо звертається до коханої на ім’я та по батькові.

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Уже понад півтора року актор і блогер Кирило Ганін щасливий у стосунках із Катериною. Пара познайомилася завдяки одному з прямих ефірів коміка ще на початку війни. Тоді він сказав, що дуже хоче борщу. І Катя написала йому в Instagram: «Можу приготувати». Згодом вони домовилися про зустріч, і відтоді нерозлучні. Дівчина допомагає Кирилу на студії, виконує роль адміністраторки, гримера, стиліста. Вони разом 24 на 7! 

За лаштунками Improv Live Show, перший випуск якого Новий канал покаже вже 11 жовтня о 20:00, блогер вперше поділився подробицями їхніх стосунків.

Найтепліший спогад, пов’язаний із нею, це наше побачення. Ми вперше зустрілися наживо в квітні 2022 року. Дуже добре пам’ятаю цю зустріч із Катею. Тоді я прийшов у футболці, а вона – в куртці, джинсах. Бо мерзлячка (усміхається). І було дуже романтично! – пригадує Кирило Ганін. – Я звертаюся до коханої лише «Катерино Олегівно». По-іншому називати не можна! (Усміхається.) Ось такі наші стосунки: ми домовилися, що в нас матріархат. І найбільше в житті я довіряю саме коханій.

Комік Кирило Ганін з коханою / Пресслужба Нового каналу

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Наступного дня після першої зустрічі Катя переїхала до Кирила. А цього року в березні закохані відзначили першу річницю стосунків.

Для мене мова кохання – це наші обійми перед сном. Люблю, коли ми вдвох лягаємо спати й обіймаємося ще дуже довго в ліжку, говоримо одне одному, як сильно любимо. Такі миті дуже важливі для мене, – ділиться комік.

Нагадаємо, 

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