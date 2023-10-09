Григорій Решетнік здивував синів підземкою

За лаштунками шоу «Хто зверху?» відомий телеведучий Григорій Решетнік розповів про дозвілля з дружиною та трьома синами.

Багатодітний татусь і шоумен Григорій Решетнік – приклад для багатьох. Він не лише телеведучий та ведучий офлайн-заходів та свят, а чудовий батько, який активно долучається до виховання трьох синів. Якось вони з дружиною Христиною влаштували для своїх хлопців незвичний вихідний.

Про це Григорій розповів за лаштунками шоу «Хто зверху?» на Новому каналі.

Ми поїхали з дітьми на Хрещатик, аби показати спалену російську техніку. Щоб діти змалечку розуміли, як наші військові відстоюють незалежність України, та росли справжніми патріотами. В центрі Києва до нас підходили військові. Ми фотографувалися, діти спілкувались із захисниками. Я вважаю, що це правильні діалоги, які справді надихають. Сини дякували військовим, а ті дякували нам за те, що ми тримаємо нашу країну в тилу. Вийшло приємне спілкування, – розповідає Решетнік. – Та раптом у нас із дружиною виникла ідея проїхатися з «Хрещатика» до «Арсенальної» в метро. Можливо, це нескромно звучить, але наші сини ніколи не їздили в підземці. Діти були в захваті! Навіть не знаю, як передати їхню реакцію. Вони з нетерпінням чекали на потяг, питали, як воно все працює під землею, як орієнтуватись у метро. Багато емоцій викликав довжелезний ескалатор на «Арсенальній». Після цього досвіду сини, звісно, просяться ще! Тож, можливо, треба буде якось поїхати метро до школи (усміхається).

Григорій Решетнік з дітьми / Пресслужба Нового каналу

Григорій Решетнік каже, що влаштувати дозвілля для дітей – це не найскладніша річ у житті. Головне – проводити його разом!

Пам’ятайте, найголовніше для дітей – увага батьків. Хоч як би було складно, ми маємо знаходити час для малечі та дивувати її, – говорить телеведучий. – Наше дозвілля – це катання на роликах та самокатах, гра в футбол, пікніки, прогулянки в парках, гонки на велосипедах, настільні ігри, лего, хованки, квести. Ми намагаємося по максимуму долучати діток, аби вони всебічно розвивалися. Любимо іноді робити спонтанні речі. Не плануючи нічого, запитуємо зранку, хто куди хоче, і потім всі голосуємо за певний варіант чи поєднуємо кілька бажань. І вирушаємо на класний відпочинок із сім'єю. Багатодітні батьки завжди мають чим зайнятися (сміється). Але це ми називаємо щастям! Тож усім щастя та любові.

Нагадаємо,