З 11 жовтня глядачі Нового каналу зможуть насолоджуватися новими імпровізаційними скетчами та іскрометним гумором в шоу Improv Live Show.

Зйомки нового сезону Improv Live Show розпочалися з… оголошення повітряної тривоги. Та навіть попри це комікам, хоч і з деяким запізненням, вдалося запалити зал гумором та імпровізацією. Минулі три сезони шоу довели: ця енергетика передається через телеекрани.

І вже 11 жовтня о 20:00 глядачі Нового каналу зможуть усміхнутися й відволіктися під час перегляду прем’єрних випусків Improv Live Show.

Новий сезон нашого шоу вразить вже тим, що він буде, – усміхається ведучий Олександр Педан. – Бо в наш час важко генерувати розважальний контент. Зібрати знаменитостей, зняти випуски поміж тривогами і комендантською годиною – тут мають скластися зірки як у прямому, так і в переносному сенсі (сміється). Тому четвертий сезон для мене вже унікальний. А ще в нас оновлена трійка імпровізаторів! Тепер імпровізаційні скетчі з Вовою Шумком і Валіком Міхієнком розігруватиме Іра Гатун.

Improv Live Show: стали відомі секрети нового сезону / Пресслужба Нового каналу

Нова учасниця?

Так, у цьому сезоні на глядачів чекають кардинальні зміни. І найголовніші стосуються самих імпровізаторів. До учасників Improv Live Show приєдналася акторка Іра Гатун! Ви могли її бачити в жартівливому Instagram-серіалі про Барбі й пупса, в якому вона знялася разом із ведучою Лесею Нікітюк.

Вважаю новий склад учасників дуже важливою причиною подивитися четвертий сезон Improv Live Show! З Валіком і Вовою мені працюється прекрасно. Вони допомагають, підказують. Хоч я й займаюсь імпровізацією, хлопці більш досвідчені в цьому. Наші думки в чомусь сходяться, в чомусь ні. Однак ми намагаємося знаходити конект і в імпровізації. А найголовніше, щоб наша робота на сцені викликала в глядачів лише позитивні емоції, щоб вони могли усміхнутися. Адже гумор – це теж зброя, – зазначає Іра Гатун. – Найбільше мені подобається імпровізація, під час якої ти в навушниках. Адже так відбувається крутий контакт: ти не чуєш співрозмовника, але бачиш і відчуваєш його.

Глядачі Нового каналу пам’ятають Іру ще з попередніх сезонів Improv Live Show. Тоді вона брала участь як запрошена зірка.

Усі неодноразово писали, що вона нереально крута, а її коронною фішкою є імпровізація «Ток-шоу». Іра – просто королева слів на одну літеру в цьому скетчі. Але це не єдиний її скіл. Вона дуже класна й досвідчена акторка, комікеса. Давно знайома з Вовою і Валіком. Мені здається, що Іра ввійшла в трійку імпровізаторів як рідненька, – ділиться ведучий шоу Саша Педан. – Було видно, як з кожним випуском вона ставала дедалі кращою, адже практикувалася з хлопцями просто на сцені. Водночас додала жіночий погляд, якого раніше Improv Live Show не вистачало.

Більше епічності!

Крім того, що четвертий сезон буде повністю україномовним, креативний колектив Improv Live Show готує для глядачів Нового каналу і нові імпровізації.

Формат четвертого Improv Live Show наближений до попередніх сезонів. Однак це не означає, що ми не плануємо нові форми й види імпровізації. Буде багато різних скетчів, щоб потішити глядачів і справжніх поціновувачів імпровізації, – зазначає продюсер проєкту Дмитро Кучмар.

Improv Live Show: стали відомі секрети нового сезону / Пресслужба Нового каналу

Однією з нових імпровізацій буде «Більше-менше».

Учасники грають історію, яка могла статися з нашими гостями. І в будь-який момент зірки кажуть «більше» або «менше», щоб додати або зменшити епічність. А ще ми повернемо «Інтерв’ю по слову», бо до нас завітають інтерв’юєри, – пояснює ведучий Improv Live Show Олександр Педан.

Зіркові гості

Не будемо розкривати всі карти! Та серед гостей на зйомках четвертого сезону Improv Live Show були Леся Нікітюк, Богдан Шелудяк, Alyona Alyona, Аня Трінчер, Сергій Лиховида та багато інших. Величезна команда гумористичного проєкту старалася сформувати класні зіркові команди, аби імпровізації пройшли легко та невимушено.

Ми, звісно, намагалися обирати зіркових гостей в одну програму так, щоб їм було комфортно та приємно в одній компанії. В імпровізації це дуже важливо, – зазначає Олександр Педан.

Improv Live Show: стали відомі секрети нового сезону / Пресслужба Нового каналу

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