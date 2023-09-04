Improv Live Show повертається! Стартували зйомки нового сезону

4 вересня 2023 11:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Improv Live Show повертається! Стартували зйомки нового сезону
Ведучий Олександр Педан
Пресслужба Нового каналу

Ще більше імпровізації та гумору – в четвертому сезоні розважального шоу Improv Live Show восени на Новому каналі!

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Improv Live Show скоро знову буде на екранах! Сьогодні студія «Квартал 95» спеціально для Нового каналу розпочала зйомки четвертого сезону унікального для українського телебачення проєкту. І вже цієї осені телеканал покаже, чим оновлена трійка імпровізаторів вражатиме українців. 

Валік Міхієнко / Пресслужба Нового каналу

Валік Міхієнко, Вова Шумко та нова учасниця Іра Гатун уже готові підкорювати глядачів легким гумором і влучними жартами.

Імпровізація – це відтворення гумористичного шедевру тут і зараз. Тому варто подивитися Improv Live Show хоча б тому, що ви більше ніде не побачите, як жарти народжуються просто на сцені. Особливо треба глянути четвертий сезон Improv Live Show, бо там новий фантастичний склад учасників! – зазначає Іра Гатун.

Іра Гатун / Пресслужба Нового каналу

Глядачам Нового каналу готують і нові імпровізаційні рубрики. А ще Improv Live Show стане повністю україномовним!

Учасники Improv Live Show будуть говорити лише українською, що збільшить унікальність нашого контенту та надасть йому автентичності, – зазначає продюсер проєкту Дмитро Кучмар. – Будуть як ті імпровізації, що вже полюбилися глядачам і кочують із сезону в сезон, так і кілька нових.

Вова Шумко / Пресслужба Нового каналу

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Серед зірок, яких глядач побачить у новому сезоні, – Alyona Alyona, Jerry Heil, Сергій Лиховида, Володимир Жогло. І це лише ті, які відвідали перші зйомки. Але не будемо розкривати всі карти! Краще дочекайтеся прем’єри четвертого сезону Improv Live Show на Новому каналі. Буде точно весело!

Нагадаємо, 

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