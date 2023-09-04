Improv Live Show повертається! Стартували зйомки нового сезону
Ще більше імпровізації та гумору – в четвертому сезоні розважального шоу Improv Live Show восени на Новому каналі!
Валік Міхієнко, Вова Шумко та нова учасниця Іра Гатун уже готові підкорювати глядачів легким гумором і влучними жартами.
Імпровізація – це відтворення гумористичного шедевру тут і зараз. Тому варто подивитися Improv Live Show хоча б тому, що ви більше ніде не побачите, як жарти народжуються просто на сцені. Особливо треба глянути четвертий сезон Improv Live Show, бо там новий фантастичний склад учасників! – зазначає Іра Гатун.
Глядачам Нового каналу готують і нові імпровізаційні рубрики. А ще Improv Live Show стане повністю україномовним!
Учасники Improv Live Show будуть говорити лише українською, що збільшить унікальність нашого контенту та надасть йому автентичності, – зазначає продюсер проєкту Дмитро Кучмар. – Будуть як ті імпровізації, що вже полюбилися глядачам і кочують із сезону в сезон, так і кілька нових.
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