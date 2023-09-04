Improv Live Show повертається! Стартували зйомки нового сезону

Ще більше імпровізації та гумору – в четвертому сезоні розважального шоу Improv Live Show восени на Новому каналі!

Improv Live Show скоро знову буде на екранах! Сьогодні студія «Квартал 95» спеціально для Нового каналу розпочала зйомки четвертого сезону унікального для українського телебачення проєкту. І вже цієї осені телеканал покаже, чим оновлена трійка імпровізаторів вражатиме українців.

Валік Міхієнко / Пресслужба Нового каналу

Валік Міхієнко, Вова Шумко та нова учасниця Іра Гатун уже готові підкорювати глядачів легким гумором і влучними жартами.

Імпровізація – це відтворення гумористичного шедевру тут і зараз. Тому варто подивитися Improv Live Show хоча б тому, що ви більше ніде не побачите, як жарти народжуються просто на сцені. Особливо треба глянути четвертий сезон Improv Live Show, бо там новий фантастичний склад учасників! – зазначає Іра Гатун.

Іра Гатун / Пресслужба Нового каналу

Глядачам Нового каналу готують і нові імпровізаційні рубрики. А ще Improv Live Show стане повністю україномовним!

Учасники Improv Live Show будуть говорити лише українською, що збільшить унікальність нашого контенту та надасть йому автентичності, – зазначає продюсер проєкту Дмитро Кучмар. – Будуть як ті імпровізації, що вже полюбилися глядачам і кочують із сезону в сезон, так і кілька нових.

Вова Шумко / Пресслужба Нового каналу

Серед зірок, яких глядач побачить у новому сезоні, – Alyona Alyona, Jerry Heil, Сергій Лиховида, Володимир Жогло. І це лише ті, які відвідали перші зйомки. Але не будемо розкривати всі карти! Краще дочекайтеся прем’єри четвертого сезону Improv Live Show на Новому каналі. Буде точно весело!

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