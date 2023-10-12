Даша Кубік поділилась порадами щодо розвитку TikTok

На створення відео блогерку-мільйонницю Дашу Кубік надихає зірковий колега.

TikTok входить до трійки найбільших соцмереж і станом на 2022 рік налічує понад мільярд користувачів. Україна є однією з його найчисельніших аудиторій у Європі. Близько 15 мільйонів українців сидять у TikTok , а дехто з них навіть заробляють на цьому!

Блогерка Даша Кубік здобула популярність саме в цій соцмережі. У перерві між зйомками Improv Live Show, яке Новий канал показує щосереди о 20:00, вона пригадала, як починала блогерство.

Рідні підтримували мене, сміялися з моїх відео. Хоча іноді казали: «От що це вже таке?» Але мене це не зачіпало. Тоді мною керував підлітковий максималізм. Було абсолютно байдуже, хто що говорить, – розповідає Даша Кубік. – Та й близькі більше підтримували, аніж заважали. Вони не казали, що TikTok – це дурня, дитячі танцюльки, і взагалі він нікому не потрібен.

Даша Кубік та Олександр Педан / Пресслужба Нового каналу

Зірка TikTok поділилася порадами, як просунути свій акаунт.

Є дуже простий спосіб розкрутити TikTok: берете телефон, у якому є цей додаток, і крутите ним! Ось навіть поділилася ідеєю для відео, з чого можна почати вести TikTok. Такий жарт. А якщо серйозно, спитайте про це Влада Шевченка, – сміється Даша, – Думаю, для того, щоб просунутися в TikTok, треба знімати відео щодня. Навіть якщо тобі говорять, що ти займаєшся якоюсь дурнею. Одразу ж відповідай: «Знаю, це я спеціально». І йди знімати! Не слухай нікого. Це одна з банальних, але реально дієвих порад.

Даша Кубік на зйомках / Пресслужба Нового каналу

На створення відео її мотивує колега по цеху.

Скажу відверто: мене дуже надихає Влад Шевченко. Вже вдруге згадую його! Владе, кинеш мені на карту за твою презентацію (сміється). Ми разом з ним багато знімаємо. Але я окремо не так часто й наполегливо роблю відео, як Влад. Він постійно щось пише, знімає, генерує якісь ідеї. А мені буває соромно за те, що я в цей момент лежу й нічим не займаюся. Іноді пропоную йому просто побачитися, а він відмовляється: «Потрібно ролики знімати». Я й думаю собі: «Значить, і мені треба!», – ділиться Даша Кубік. – А ще помітила за собою, що натхнення приходить після тривалого відпочинку. От якщо я нічого не знімала й не робила, приміром, протягом тижня, то мені дуже хочеться записати відео.

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