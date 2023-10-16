«Зв’язок»: режисерка скетчкому розповіла про підбір акторів

Режисерка Міла Погребиська розповіла про підбір акторів для скетчкому «Зв’язок»

Режисерка Міла Погребиська розповіла, що дуже довго шукала акторів на дві ролі в серіалі «Зв’язок».

Уже сьогодні о 19:00 Новий канал покаже перші серії довгоочікуваного скетчкому «Зв’язок» ! У серіалі ви стежитиме за чотирма сім’ями з різних куточків України, які розділила війна. Ранок 24 лютого 2022 року назавжди змінив життя українців. Адаптація до вимкнення світла, підготовка до ядерної атаки, швидкий збір тривожної валізки та багато іншого, про що раніше навіть страшно було подумати… І попри це ми намагалися жартувати й знаходити позитив! Ви точно впізнаєте в героях себе, близьких, друзів чи сусідів.

Серіал Нового каналу «Зв’язок» допоможе хоча б ненадовго відволіктися й усміхнутися. А ваших нових улюблених героїв гратимуть зірки українського кіно, серед яких Тарас Цимбалюк, Наталка Денисенко, Римма Зюбіна, Антоніна Хижняк та багато інших! Режисерка «Зв’язку» Міла Погребиська поділилася подробицями підбору акторів.

Якось одна акторка сказала мені: «Міло, ти обираєш акторів, яких хочеш обіймати». Так і є! Я обожнюю знімати їх, люблю обіймати їх, дивуюся їхнім талантом і надихаюся їхньою грою, – зазначає Міла Погребиська.

Були ролі, на які режисерка затвердила акторів одразу ж.

Після прочитання сценарію впевнилася, що Настю гратиме саме Аліна Кошарна. Я працювала з нею над серіалом Нового каналу «Молода». Коли дізналася, що Настя – смішна, дивна жіночка, яка до того ж захоплюється астрологією, зрозуміла, що саме Аліна як одна з найталановитіших акторок комедійного жанру прекрасно зіграє цю героїню. У ролі веселого Саші, чоловіка Насті, я одразу ж уявила Діму Вівчарюка. Хоч раніше й не працювала з ним, але бачила в багатьох комедійних картинах. Тож голові постав кадр, як вони прокидаються від дзвінка сусідки Ірини та вдвох витріщають очі. Одразу сказала: «Боже, моє! Це повинні зробити Кошарна та Вівчарюк», – усміхається режисерка «Зв’язку». – Також я працювала з Олею Радчук. Тож мала впевненість, що вони разом із Сашою Рудинським прекрасно зіграють тещу й зятя. І це чудовий тандем!

Режисерка Міла Погребиська / Пресслужба Нового каналу

Міла дуже довго шукала акторів, які зіграли б у серіалі подружжя Діми та Іри.

Згодом мені запропонували спробувати ведучого Нового каналу, коміка Рому Міщерякова. Він не актор і раніше не знімався в серіалах. Тому це й моя відповідальність як режисера – проявити Рому в хорошому світлі. Думаю, в нас це вийшло. Ми разом додавали його персонажу жарти, якісь цікаві родзиночки. В такому амплуа Міщерякова ще ніхто не бачив. І це круто, що я стала першим режисером, який відкриє його як актора комедійного жанру, – ділиться режисерка. – З персонажем Іриною було трошечки легше. Вона – мама двох дітей. І я шукала комедійну акторку, яка знає що таке материнство, що таке збирати валізи й піклуватися про всіх. Тож Наталка Денисенко вдало підійшла на цю роль!

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