Олена-Крістіна Лебідь викрила нахабну фінансову аферу, з якою не допоможуть навіть правоохоронці

16 жовтня 2023 12:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Олена-Крістіна Лебідь викрила нахабну фінансову аферу, з якою не допоможуть навіть правоохоронці
Ведуча проєкту «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь
Пресслужба Нового каналу

Ведуча проєкту «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь в найдрібніших деталях розповіла про шахрайську схему.

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Через повномасштабну війну в Україні з’явилось багато внутрішньо переселених осіб. Часто люди миттєво залишали домівки, тікаючи із зони бойових дій у більш безпечні місця. Тож опинялися в незнайомому місті без речей і грошей. Хоч як би сумно було це усвідомлювати, але й на таких українцях заробляють аферисти. 

Ведуча проєкту «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь / Пресслужба Нового каналу

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Про одну з шахрайських схем, пов’язаних з кредитами, в проєкті «Аферисти в сітях», який щопонеділка о 20:00 показує Новий канал, розповіла Олена-Крістіна Лебідь.

Адресу офісу, в якому працюють аферисти, нам здала їхня жертва Лариса, – каже Олена-Крістіна. – Вона – переселенка, який потрібні були гроші. А ці люди пообіцяли їй швидко надати кредит у розмірі 50 тисяч гривень. Але цей кредит із підвохом… Запам’ятовуйте деталі афери, аби одразу її розпізнати й не потрапити на гачок «кредитних аферистів»!

  1. Посилання на цю контору та їхні послуги можна знайти в Telegram-каналі.
  2. Перше, що підкуповує, – це вигідні умови. Шахраї не просять довідку про доходи. А ще обіцяють дати кредит лише під 12% річних. А це просто ніщо!
  3. Далі аферисти розповідають про обов’язкову умову. Заплатити річні відсотки одразу, а не після надання послуги.
  4. Якщо жертва погоджується та платить суму, то її відпускають з гарантією надходження кредитних коштів на рахунок протягом двох днів. Але, зрозуміло, що переказу не буде.
  5. Якщо ж жертва приходить у контору аферистів, аби розібратися з питанням, то вони просять почекати ще кілька днів, аргументуючи тим, що «от-от і будуть». Якщо й це не допомагає, то людину з офісу виштовхують, у прямому сенсі цього слова, охоронці. При цьому ще й погрожують.
  6. І найважливіший момент у тому, що правоохоронці тут не допоможуть. Під час укладання угоди жертва підписує договір з конторою. А в договорі є пункт: «Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього договору, якщо це невиконання стало наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю. Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, повені, бурі, землетруси або військові дії». Тобто, за законом, аферисти – абсолютно «чисті». Бо в них – форс-мажор…

Нагадаємо, 

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