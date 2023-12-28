Злата Огнєвіч пригадала курйоз із дитинства Туренко Андрій

Туренко Андрій Редактор вихідного дня Усі статті автора...

Співачка Злата Огнєвіч Пресслужба Нового каналу

Саме на Різдво у думках кожної людини спливає багато ситуацій з дитинства.