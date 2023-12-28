Злата Огнєвіч пригадала курйоз із дитинства
28 грудня 2023 15:15
Співачка Злата Огнєвіч
Пресслужба Нового каналу
Саме на Різдво у думках кожної людини спливає багато ситуацій з дитинства.
Злата Огнєвіч.
Листів з побажаннями я не писала. Але завжди напередодні Різдва шукала подарунки, які батьки готували для нас із сестрою. Практично завжди мені вдавалося їх знайти. Але я цього не видавала. Робила вигляд, що дуже здивована та щаслива отримати саме цей сюрприз. Проявляла акторські здібності вже з дитинства, – з усмішкою розповідає артистка. – В нас була традиція наряджати ялинку з татом, поки мама готує щось смачненьке на кухні. Ми разом обирали дерево, приносили додому, діставали мої улюблені іграшки та прикрашали. Якось сталась незвична історія. Тато ввімкнув по телевізору бойовик. І на моменті епічної сцени, де все вибухало й летіло, до нас у кімнату залетіла величезна петарда і розірвалася. Спочатку взагалі не зрозуміли, що це сталося насправді. Аж поки все не затягнуло димом і ми не відчули запах. Тоді вже було не до веселощів.
Злата Огнєвіч в дитинстві / Пресслужба Нового каналу
Якось татові на Новий рік подарували величезну коробку цукерок. Саме такі ласощі на той час були рідкісними в наших краях, – розповідає співачка. – Я знайшла ці цукерки на верхній полиці в шафі, надгризла кожну і з'їла горіхи, які були всередині. А потім закрила й заховала назад у шафу. І ось на свято до нас прийшли гості, мама дістала цю коробку, аби пригостити всіх до чаю. А там ситуація, наче погуляли миші. Мама одразу зрозуміла, що це зробила я, і мені тоді добряче влетіло. Після цього я засвоїла урок, що сім'я – це єдине ціле. І не можна так підводити рідних у святкові дні. Взагалі, скажу, що дуже люблю, коли на Різдво збирається вся родина. Саме такі великі свята дарують родинні традиції та можливість зустрітися, поспілкуватися та зігрітися теплом сердець з близькими. Це потрібно цінувати й намагатися втілювати щороку.
Злата Огнєвіч в дитинстві / Пресслужба Нового каналу
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