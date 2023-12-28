Злата Огнєвіч пригадала курйоз із дитинства

28 грудня 2023 15:15 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Злата Огнєвіч пригадала курйоз із дитинства
Співачка Злата Огнєвіч
Пресслужба Нового каналу

Саме на Різдво у думках кожної людини спливає багато ситуацій з дитинства.

Читайте такожФіма Константиновський розповів про своє найбільше досягнення
В новорічні свята так хочеться вірити в дива й ностальгувати. За лаштунками проєкту «Хто зверху?», який показував Новий канал, цікавими історіями з дитинства поділилася співачка Злата Огнєвіч.

Листів з побажаннями я не писала. Але завжди напередодні Різдва шукала подарунки, які батьки готували для нас із сестрою. Практично завжди мені вдавалося їх знайти. Але я цього не видавала. Робила вигляд, що дуже здивована та щаслива отримати саме цей сюрприз. Проявляла акторські здібності вже з дитинства, – з усмішкою розповідає артистка. – В нас була традиція наряджати ялинку з татом, поки мама готує щось смачненьке на кухні. Ми разом обирали дерево, приносили додому, діставали мої улюблені іграшки та прикрашали. Якось сталась незвична історія. Тато ввімкнув по телевізору бойовик. І на моменті епічної сцени, де все вибухало й летіло, до нас у кімнату залетіла величезна петарда і розірвалася. Спочатку взагалі не зрозуміли, що це сталося насправді. Аж поки все не затягнуло димом і ми не відчули запах. Тоді вже було не до веселощів.

Злата Огнєвіч в дитинстві / Пресслужба Нового каналу

Читайте також«Третя дитина врятувала мене»: Світлана Тарабарова шокувала зізнанням
Це не єдина форс-мажорна ситуація, яку артистка пригадує з дитинства. Щоправда, петарда – це випадковість. А от центральною фігурою наступної історії стала сама ж маленька Злата.

Якось татові на Новий рік подарували величезну коробку цукерок. Саме такі ласощі на той час були рідкісними в наших краях, – розповідає співачка. – Я знайшла ці цукерки на верхній полиці в шафі, надгризла кожну і з'їла горіхи, які були всередині. А потім закрила й заховала назад у шафу. І ось на свято до нас прийшли гості, мама дістала цю коробку, аби пригостити всіх до чаю. А там ситуація, наче погуляли миші. Мама одразу зрозуміла, що це зробила я, і мені тоді добряче влетіло. Після цього я засвоїла урок, що сім'я – це єдине ціле. І не можна так підводити рідних у святкові дні. Взагалі, скажу, що дуже люблю, коли на Різдво збирається вся родина. Саме такі великі свята дарують родинні традиції та можливість зустрітися, поспілкуватися та зігрітися теплом сердець з близькими. Це потрібно цінувати й намагатися втілювати щороку.

Злата Огнєвіч в дитинстві / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини особисте життя зірок Новий канал Злата Огнєвіч Новий рік

Матеріали на тему

Євгеній Лісничий поділився своїм ТОП-5 святкових фільмів і мультфільмів
Новини

Євгеній Лісничий поділився своїм ТОП-5 святкових фільмів і мультфільмів
Фіма Константиновський розповів про своє найбільше досягнення
Новини

Фіма Константиновський розповів про своє найбільше досягнення
«Третя дитина врятувала мене»: Світлана Тарабарова шокувала зізнанням
Новини

«Третя дитина врятувала мене»: Світлана Тарабарова шокувала зізнанням
Як вибрати чохол для планшета
Lifestyle

Як вибрати чохол для планшетаPR
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф 12 сезон: троє учасників залишили проєкт у 17 випуску від 23.12.2023

МастерШеф 12 сезон: троє учасників залишили проєкт у 17 випуску від 23.12.2023
МастерШеф 12 сезон: дивитися 17 випуск онлайн (ефір від 23.12.2023)

МастерШеф 12 сезон: дивитися 17 випуск онлайн (ефір від 23.12.2023)
Я люблю Україну 2 сезон: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 03.12.2023)

Я люблю Україну 2 сезон: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 03.12.2023)
Світ навиворіт. Україна: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 15.12.2023)

Світ навиворіт. Україна: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 15.12.2023)

Популярне відео

МастерШеф 12 сезон: дивитися 17 випуск онлайн (ефір від 23.12.2023)

МастерШеф 12 сезон: дивитися 17 випуск онлайн (ефір від 23.12.2023)
МастерШеф 12 сезон: дивитися 16 випуск онлайн (ефір від 16.12.2023)

МастерШеф 12 сезон: дивитися 16 випуск онлайн (ефір від 16.12.2023)
Я люблю Україну 2 сезон: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 03.12.2023)

Я люблю Україну 2 сезон: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 03.12.2023)
Світ навиворіт. Україна: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 15.12.2023)

Світ навиворіт. Україна: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 15.12.2023)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK