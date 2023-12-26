«Третя дитина врятувала мене»: Світлана Тарабарова шокувала зізнанням

Співачка Світлана Тарабарова розповіла про особисте.

Співачка Світлана Тарабарова поділилася тим, як її сім'ю врятувало народження третьої дитини – донечки Поліни, які сімейні традиції зберігають в її родині.

Також зірка розповіла, як, будучи вагітною, продовжувала їздити з концертами до військових.

Сьогодні зіркова мама виховує трьох дітей: п’яти, трьох років і семи місяців. Зірка зізнається, що третя дитина її врятувала: «Ми всі були в дуже важкому емоційному стані. Коли дізналася, що я знову при надії, то ніби змінила фокус, бо мамі ж хвилюватися не можна. З'являється надія, що все ж таки життя триває. Звісно, ніхто не був радий. Рада була тільки я, і то не спочатку. Коли я сказала Олексію (Олексій Бондар, чоловік та концертний директор Світлани Тарабарової. – Прим. ред.), у нього почало сіпатися око. Але вона дійсно врятувала мене і мою маму. Після 11 місяців окупації Херсона, коли я на восьмому місяці вагітності кричала мамі в слухавку, щоб вона виїжджала з того пекла, бо вона потрібна мені».

Зараз батьки Світлани живуть поряд.

Мама з Поліною дуже допомагає, обожнює її. Поліна нас усіх знову зібрала в тонус. Зараз вони всі хворіють по колу, всі сидять вдома, – розповіла співачка.

Співачка Світлана Тарабарова / instagram.com/tarabarova

Поділилися Світлана Тарабарова і різдвяними традиціями родини.

У нас є кулінарна традиція – фарширована щука. Мій тато все життя був рибалкою. М'яса в нас не було. У моє дитинство м'ясо було дуже дорогим, і це було нормально. Тато ходив на річку і таким чином цією рибою прогодував нас у найважчі роки. Тому замість традиційної фаршированої курки в нас була щука. На цей Новий рік ми готуватимемо її разом із мамою. Але я пам'ятаю себе щасливою в дитинстві. Вже коли я виросла, то зрозуміла, чому у мене не було там якихось іграшок. Мені було по кайфу, що я – третя дитина, – зізналася Тарабарова.

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