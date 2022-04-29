Світлана Тарабарова розповіла, чому її мама вирішила забути про рідного брата

Співачка Світлана Тарабарова розповіла, чому її мама заблокувала рідного брата.

Відома співачка, як і багато українців, залишила свою оселю і переїхала до іншого місця. В Івано-Франківську незнайомі люди запропонували їй свою квартиру, не взяли зі співачки грошей, а зараз допомагають з продуктами і речами для маленьких діток Світлани Тарабарової

Ці українці, які просто вирішили допомогти, стали вже рідними, і гостя програми «Зірковий шлях» на каналі «Україна» дуже вдячна їм за щирість і турботу.

Хоча жити разом навіть з родичами спочатку було непросто… Шість дорослих, двоє маленьких дітей та дві собаки в одній квартирі – це теж випробування.

Насправді війна багатьох із нас поселила в одному приміщенні. Зізнаюсь чесно, це важко. У всіх свої правила. Здебільшого саме жінки збожеволіють, тому що кожна хоче бути хазяйкою на кухні. У нас такі черги випити чаю! У нас такі черги в туалет! – усміхнулася Світлана Тарабарова. – Але ми вже потрошку звикли. Домовилися не сваритися.

Співачка Світлана Тарабарова / instagram.com/tarabarova

Відомо, що у співачки дуже багато родичів в Росії. Мама зірки сама колись виховала рідного брата, тому що вони були сиротами. Уже будучи дорослою людиною, дядько Юра кожного літа приїздив у Херсон і радів, що в нас багато дерев і все так чудово.

Коли почали обстрілювати Херсон і все місто було налякане від того, що відбувалося, сестра в сльозах писала, що в оселі трясуться вікна і вона не знає, куди бігти, – поділилася співачка. – Наш «супердядько» відправив їй смс: «Галю, нарешті вас визволять від неонацистів!»

Сестра зірки відповіла дядькові Юрі: «Мабуть, ти не знаєш, але в нас немає неонацистів. Це Росія напала. Це вторгнення. Ви стріляєте і вбиваєте».

За словами Світлани Тарабаровой, йому повністю «промили» мозок. Три дні поспіль сестра співачки скидала йому відео, але все марно.

У мене не вистачило сил щось доказувати. Я сказала сестрі, щоб вона його заблокувала, – зізналася зірка. – Моя мама сказала: «Галю, заблокуй його, видали смс, ми забудемо про цю людину». У нас в родині слово мами – закон. І тому ми закрили цю тему.

Співачка Світлана Тарабарова / instagram.com/tarabarova

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