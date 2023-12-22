Ганна Саліванчук поділилася пікантним фактом зі своєї біографії

В ефірі шоу «Хто зверху?» Ганна Саліванчук вразила зізнанням.

Історії зі студентських років – те, що неможливо забути. Хоча деякі, можливо, й хотілося б викреслити з життя. Але точно не всі! Бо в кожного з нас є ситуації, які пригадуєш із добрим сміхом або навіть гордістю за свою сміливість.

Однією з таких в ефірі розважального шоу Нового каналу «Хто зверху?» поділилася відома українська акторка Ганна Саліванчук.

У студентські роки потрібно було за щось жити. Мені хотілося гарно вдягатися та смачно їсти, тому я багато працювала, – розповідає зірка. – Вдень, звісно, вчилася, а вночі та зранку перед навчанням працювала. Був у біографії період, коли я одночасно працювала в сексі по телефону та на релігійному каналі. Вночі говорила: «Так, я торкаюся твоїх сідниць!» А зранку йшла на озвучку й казала: «Доброго ранку! Сьогодні свято Пресвятої Богородиці!» Було таке в моєму житті. Але не бачу в цьому нічого поганого, адже я чесно заробляла гроші.

Акторка Ганна Саліванчук / Пресслужба Нового каналу

Акторка зізнається, що ніколи не відмовлялася від роботи й не лінувалася. Вона хотіла розвиватися та активно будувала свою кар’єру.

Я дуже багато працювала в масовках. Потім був період, коли вже сама набирала масовку, працюючи в рекламних агенціях. І в цей час починала зніматись у кіно, – розповідає Аня Саліванчук.

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