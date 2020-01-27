О чем молчат женщины: канал СТБ запускает ток-шоу с Оксаной Байрак

Весной СТБ запускает ток-шоу «О чем молчат женщины», ведущей которого станет Оксана Байрак.

Об этом сообщила управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук во время презентации весенних премьер телеканала.

«Оксана Байрак - легендарная ведущая, любимица всех мужчин, королева мелодрамы, женщина, которая раскрывает все свои секреты в социальных сетях. Миллионы девушек заваливают ее письмами благодарности, просьбами и своими историями. Никто как она не знает всех женских тайн, и теперь у Оксаны есть возможность рассказать, о чем молчат не только женщины, но и мужчины», - отметила управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук.

В студии ток-шоу знаменитый режиссер и телеведущая будет откровенно говорить с героинями на все волнующие, спорные и самые сложные темы. Оксана Байрак очень тонко чувствует женскую душу, именно поэтому героини открываются ей настолько, что готовы рассказать даже самую интимную историю. В каждой программе ведущая обещает делиться подробностями из своей жизни, которые до этого не слышал никто.

«Я буду откровенна так же, как и героини со мной. Я не умею говорить просто так, буду спорить или соглашаться с экспертами, высказывать свое мнение. В одной из наших программ мы поднимем такую важную тему, как суррогатное материнство. Я очень сильна в этом вопросе, потому что мой ребенок тоже от суррогатной матери. Мы не просто поговорим об этом, а поможем героине и каждой зрительнице, которая оказалась в похожей ситуации, найти решение», - рассказала телеведущая.

Оксана Байрак готова не только говорить по душам с каждой женщиной, но и дать «отрезвляющий», жесткий, но справедливый совет. Поэтому совместно с ведущей в студии все «за» и «против» будут обсуждать эксперты. Среди тем, которые ожидаются в ток-шоу, - пластическая хирургия, бодипозитив, чайлдфри, неравные браки, послеродовая депрессия и многие другие интимные проблемы, которые близки и знакомы женщинам.

Премьера ток-шоу «О чем молчат женщины» состоится на телеканале СТБ уже этой весной.