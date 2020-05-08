Несломленный: на канале 1+1 — премьера фильма Анджелины Джоли
9 мая в 12:30 зрители «1+1» увидят американскую военную драму «Несломленный», режиссером которой стала Анджелина Джоли.
В 2010 году американская писательница Лаура Хилленбранд выпустила книгу-биографию спортсмена Луи Замперини - «Несломленный. История выживания, стойкости и искупления во Второй мировой войне». Издание возглавило ТОП бестселлеров «The New York Times» и вошло в перечень лучших документальных книг 2010 года по версии журнала «Time».
По сюжету, американец-легкоатлет Луи Замперини не побеждает на Олимпийских играх 1936 года в Берлине, однако планирует участвовать в следующих соревнованиях. Но Вторая мировая война разрушает его мечты - мужчина отправляется на фронт. Самолет, на борту которого находится Замперини, падает. Луи с двумя товарищами 47 дней дрейфует в Тихом океане, а затем попадает в плен к японцам. Спортсмен переносит жестокие пытки, которые меняют его и провоцируют психическое расстройство. Освободившись из плена после окончания войны Луи Замперини создает семью, но как сложится его судьба, зрители узнают уже 9 мая в 12:30 на «1+1».
Интересно, что Джоли решила строить репутацию и интерес к ленте на самой истории, не отвлекая зрителя известными и популярными актерами в главных ролях. Так, роль Луи Замперини получил молодой актер Джек О'Коннелл. Еще до старта съемок он лично познакомился с ветераном Второй мировой и его семьей. А дети Замперини даже сказали О'Коннеллу, что теперь он навсегда является членом их семьи. Главный герой биографического фильма уверенно доверил создание ленты о своей жизни Анджелине Джоли: «Я знаю, что она расскажет эту историю правильно».
Не пропустите мотивирующую историю возрождения веры в себя и любви к жизни 9 мая в 12:30 в фильме «Несломленный» на «1+1».
Напомним,