Несломленный: на канале 1+1 — премьера фильма Анджелины Джоли

9 мая в 12:30 зрители «1+1» увидят американскую военную драму «Несломленный», режиссером которой стала Анджелина Джоли.

Лента основана на реальных событиях и описывает судьбу американского бегуна на длинные дистанции, военнопленного времен Второй мировой войны

В 2010 году американская писательница Лаура Хилленбранд выпустила книгу-биографию спортсмена Луи Замперини - «Несломленный. История выживания, стойкости и искупления во Второй мировой войне». Издание возглавило ТОП бестселлеров «The New York Times» и вошло в перечень лучших документальных книг 2010 года по версии журнала «Time».

По сюжету, американец-легкоатлет Луи Замперини не побеждает на Олимпийских играх 1936 года в Берлине, однако планирует участвовать в следующих соревнованиях. Но Вторая мировая война разрушает его мечты - мужчина отправляется на фронт. Самолет, на борту которого находится Замперини, падает. Луи с двумя товарищами 47 дней дрейфует в Тихом океане, а затем попадает в плен к японцам. Спортсмен переносит жестокие пытки, которые меняют его и провоцируют психическое расстройство. Освободившись из плена после окончания войны Луи Замперини создает семью, но как сложится его судьба, зрители узнают уже 9 мая в 12:30 на «1+1».

Над сценарием для экранизации издания работали братья Итан и Джоэл Коэны. Они считаются одними из лучших сценаристов Голливуда, являются обладателями четырех премий «Оскар» и широко известные по работе над фильмами «Фарго», «Перекресток Миллера», «Гамбит». Режиссером ленты выступила Анджелина Джоли. «В мире сейчас происходит так много всего, что может заставить нас потерять надежду раз и навсегда. Читать о ком-то, кто может настолько вдохновить и зарядить позитивом, было странно. Я хотела быть ближе к этой истории. Я хотела отправиться в это путешествие», - так звезда говорит о знакомстве с книгой и решении снимать фильм по ней.

Интересно, что Джоли решила строить репутацию и интерес к ленте на самой истории, не отвлекая зрителя известными и популярными актерами в главных ролях. Так, роль Луи Замперини получил молодой актер Джек О'Коннелл. Еще до старта съемок он лично познакомился с ветераном Второй мировой и его семьей. А дети Замперини даже сказали О'Коннеллу, что теперь он навсегда является членом их семьи. Главный герой биографического фильма уверенно доверил создание ленты о своей жизни Анджелине Джоли: «Я знаю, что она расскажет эту историю правильно».

Почти за 5 месяцев до выхода ленты в широкий прокат сердце 97-летнего Луи Замперини перестало биться. Но Джоли успела показать ему черновую версию фильма на ноутбуке, когда мужчина уже находился в отделении интенсивной терапии. «У нас была возможность показать ему его собственную жизнь, чтобы он еще раз увидел, чего достиг, как повлиял на людей, а также вспомнил тех прекрасных друзей, с которыми он может встретиться в раю», - так свое стремление успеть продемонстрировать картину ее главному герою прокомментировала режиссер «Несломленного».

Не пропустите мотивирующую историю возрождения веры в себя и любви к жизни 9 мая в 12:30 в фильме «Несломленный» на «1+1».

Напомним,