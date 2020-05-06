Джорджу Клуни - 59: почему актер все реже снимается в кино

До того, как стать известным, он много и тяжело работал на стройке. А еще чуть не сделал спортивную карьеру! Джордж Клуни сегодня празднует день рождения. Ему - 59!

Сейчас актер переживает нелегкие времена в отношениях с женой. Говорят, что им не хватает свободы, которая была до карантина. Почему такой успешный актер сейчас очень мало снимается и почти не появляется на телевидении? Об этом сегодня шла речь в сюжете программы «Утро с Интером»( с 7:00 до 10:00 в эфире «Интера»).

Восемь. Именно столько женщин было у непревзойденного актера Джорджа Клуни. Он крутил романы, выбирая себе под стать спортсменок, моделей, актрис. Одни женщины помогали ему в карьере, поддерживали, другие - постоянно допекали из-за круглосуточных съемок. Однако любовные истории сделали его известным.

Джордж Клуни начал свою карьеру в 1984 году с небольшой роли в сериале "Она написала убийство". Но мало кто знает, что он мог и не попасть в кино. В юности Джордж пытался играть в профессиональный бейсбол. Но контракт клуб ему не предложил, поэтому парень решил попробовать себя в другом направлении – в актерстве. Его первой серьезной работой стала роль врача Дага Росса в сериале "Скорая помощь".Впоследствии актеру предложили сыграть в картине «От заката до рассвета» - вместе с Квентином Тарантино и Сальмой Хайек.

Не все фильмы были такими же успешными, как этот. В 1987 году он воплотил образ Бэтмена в одноименной ленте. Но это не принесло ни славы, ни денег. Джорджа бросали из фильма в фильм. Какой-то был очень удачным, какой-то - полным провалом. Но Клуни жаждал большего. В 2001 году актер участвует в съемках фильма "Одиннадцать друзей Оушена". И вот, наконец, - желанный успех!

Далее были "Солярис" и "Двенадцать друзей Оушена". А в "Исповеди опасного человека" Клуни не только снялся в главной роли - он был еще и режиссером. "Американец", "Потомки", "Мне бы в небо" - эти и другие картины принесли Джорджу не только славу и признание, но и множество призов.

Впрочем, главной своей наградой актер считает жену Амаль и двух детей: двойняшек Эллу и Александра. А его многочисленные романы - стали историей. Встретив женщину своей жизни, Клуни ни разу не вспоминал о прошлых отношениях. Говорит: все, что было ДО - не имеет значения. Влюбленные поженились в сентябре 2014-го, в Венеции. А в 2017-м стало известно, что супруги ожидают пополнения. Джордж и Амаль тщательно скрывали малышей от посторонних глаз. Но, все же, наконец-то показали потомков.

Джордж Клуни все реже появляется на съемочных площадках. Как-то даже заявил, что его больше не интересует кино. Сейчас у него другие ценности: любимая жена и дети.