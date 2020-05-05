ТОП-3 рецепта, которые можно приготовить с детьми на карантине
Карантин – отличное время для того, чтобы научиться готовить вкусные десерты. Почему бы не сделать это вместе с детьми?
Песочное печенье с грецкими орехами
Игредиенты:
- Пшеничная мука – 350 г
- Сахар – 150 г
- Маргарин – 150 г
- Яйцо – 2 штуки
- Разрыхлитель
- Грецкие орехи
Орехи нужно хорошо измельчить, а потом можно приступать к приготовлению теста.
В конце добавляем грецкие орехи. Мы с сыном используем разные формы для этого: зайчики, котики, мишки, собачки. На раскатанное тесто очень легко выдавливать разных зверушек. Тесто поднимается до сантиметра, поэтому делайте зазор.
Ставим в духовку на 190 градусов. Время – 25-30 минут.
Тарт с яблоками
Ингредиенты для приготовления тарта с яблоками:
- Мука – 350 Г
- Сахар
- Разрыхлитель
- Сливочное масло – 150 Г
- Желток
- Корица
В муку добавляем сливочное масло, все это хорошо перетираем. Потом в муку добавляем разрыхлитель, корицу, яйцо. Если тесто будет суховато – добавьте либо еще один желток, либо 1-2 столовые ложки молока.
Ставим тесто в холодильник, чтобы оно немного остыло. Потом раскатываем тесто, выкладываем в форму, обрезаем края.
Пока тесто отдыхает, делаем начинку. Возьмите яблоки, вырежьте сердцевинку. На сковороде растопите 30-40 г сливочного масла и 2 столовые ложки сахара. Выкладывайте яблоки на сковороду, чтобы они слегка пустили сок и протушились. Сверху посыпьте яблоки корицей и выкладывайте в форму, где лежит тесто.
Творожный кекс с лимонным курдом
Чтобы приготовить творожный кекс, нам нужны такие ингредиенты:
- Сахар – 250 г
- Мука – 270 г
- Творог – 300 г
- Сливочное масло – 120 г
- Яйца – 3 штуки
- Лимон – 1 штука
- Разрыхлитель – 1 чайная ложка
Взбиваем масло с сахаром, вводим яйцо. Перетираем предварительно творог и добавляем его в нашу смесь. Добавляем сок лимона и отдельно потертую тонким слом цедру. В эту жидкость просеиваем муку (которая предварительно была перемешана с чайной ложкой разрыхлителя).
Соединяем все ингредиенты, выкладываем в форму с пергаментом. Выпекаем где-то 50 минут – 1 час при 180 градусах. Помните, что кексу нужно обязательно дать остыть в духовке.
Пока кекс готовится, можно к нему сделать лимонный курт.
Вам понадобится
- 180 г сливочного масло
- 450 г лимонов
- сахар – 200 г,
- 4 яйца
- 1 желток.
С лимона срезаем цедру, выдавливаем сок. Растопите масло в микроволновке, добавьте сюда цедру и сахар, перемешайте все миксером.
В глубокой миске соедините яйца и яичные желтки, взбейте все венчиком. Влейте яйца в масляно-сахарную смесь. Перемешайте и добавляйте лимонный сок.
После можно лимонный курт намазать на лимонный кекс – получается очень вкусно!
Напомним,