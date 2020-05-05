ТОП-3 рецепта, которые можно приготовить с детьми на карантине

ТОП-3 рецепта, которые можно приготовить с детьми на карантине

Карантин – отличное время для того, чтобы научиться готовить вкусные десерты. Почему бы не сделать это вместе с детьми?

Песочное печенье с грецкими орехами

Актриса шоу «Мамахохотала» на канале НЛО TV Ирина Хоменко поделилась тремя рецептами своих фирменных десертов, которые она любит готовить вместе с сыном Дамиром.

Игредиенты:

- Пшеничная мука – 350 г

- Сахар – 150 г

- Маргарин – 150 г

- Яйцо – 2 штуки

- Разрыхлитель

- Грецкие орехи

Орехи нужно хорошо измельчить, а потом можно приступать к приготовлению теста.

Муку просеиваем, добавляем сахар и перемешиваем. Не забудьте на этом этапе добавить в муку разрыхлитель. Предварительно на водяной бане растапливаем сливочное масло и добавляем в муку сахар. Когда мы все это перетерли, то тесто будет браться крошкой. Добавляем в тесто яйцо и замешиваем его еще раз.

В конце добавляем грецкие орехи. Мы с сыном используем разные формы для этого: зайчики, котики, мишки, собачки. На раскатанное тесто очень легко выдавливать разных зверушек. Тесто поднимается до сантиметра, поэтому делайте зазор.

Ставим в духовку на 190 градусов. Время – 25-30 минут.

Тарт с яблоками

Ингредиенты для приготовления тарта с яблоками:

- Мука – 350 Г

- Сахар

- Разрыхлитель

- Сливочное масло – 150 Г

- Желток

- Корица

В муку добавляем сливочное масло, все это хорошо перетираем. Потом в муку добавляем разрыхлитель, корицу, яйцо. Если тесто будет суховато – добавьте либо еще один желток, либо 1-2 столовые ложки молока.

Ставим тесто в холодильник, чтобы оно немного остыло. Потом раскатываем тесто, выкладываем в форму, обрезаем края.

Пока тесто отдыхает, делаем начинку. Возьмите яблоки, вырежьте сердцевинку. На сковороде растопите 30-40 г сливочного масла и 2 столовые ложки сахара. Выкладывайте яблоки на сковороду, чтобы они слегка пустили сок и протушились. Сверху посыпьте яблоки корицей и выкладывайте в форму, где лежит тесто.

Творожный кекс с лимонным курдом

Здесь у меня есть небольшой лайфхак: возьмите обычные леденцы, пройдитесь по ним качалкой, чтобы они раскрошились. И сверху посыпьте на яблочный тарт. Будет вкус карамели, которая покрывает тарт.

Чтобы приготовить творожный кекс, нам нужны такие ингредиенты:

- Сахар – 250 г

- Мука – 270 г

- Творог – 300 г

- Сливочное масло – 120 г

- Яйца – 3 штуки

- Лимон – 1 штука

- Разрыхлитель – 1 чайная ложка

Взбиваем масло с сахаром, вводим яйцо. Перетираем предварительно творог и добавляем его в нашу смесь. Добавляем сок лимона и отдельно потертую тонким слом цедру. В эту жидкость просеиваем муку (которая предварительно была перемешана с чайной ложкой разрыхлителя).

Соединяем все ингредиенты, выкладываем в форму с пергаментом. Выпекаем где-то 50 минут – 1 час при 180 градусах. Помните, что кексу нужно обязательно дать остыть в духовке.

Пока кекс готовится, можно к нему сделать лимонный курт.

Вам понадобится

- 180 г сливочного масло

- 450 г лимонов

- сахар – 200 г,

- 4 яйца

- 1 желток.

С лимона срезаем цедру, выдавливаем сок. Растопите масло в микроволновке, добавьте сюда цедру и сахар, перемешайте все миксером.

В глубокой миске соедините яйца и яичные желтки, взбейте все венчиком. Влейте яйца в масляно-сахарную смесь. Перемешайте и добавляйте лимонный сок.

Поставьте миску на водяную баню и постоянно помешивайте – ждите, когда смесь немного загустеет.

После можно лимонный курт намазать на лимонный кекс – получается очень вкусно!

Напомним,