ТОП-3 рецепта, которые можно приготовить с детьми на карантине

5 мая 2020 10:30 Александр Кива
ТОП-3 рецепта, которые можно приготовить с детьми на карантине
ТОП-3 рецепта, которые можно приготовить с детьми на карантине

Карантин – отличное время для того, чтобы научиться готовить вкусные десерты. Почему бы не сделать это вместе с детьми?

Читайте такжеКанал Украина приобрел права на формат шоу Маска (The Masked Singer)
Актриса шоу «Мамахохотала» на канале НЛО TV Ирина Хоменко поделилась тремя рецептами своих фирменных десертов, которые она любит готовить вместе с сыном Дамиром.

Песочное печенье с грецкими орехами

Игредиенты:

- Пшеничная мука – 350 г

- Сахар – 150 г

- Маргарин – 150 г

- Яйцо – 2 штуки

- Разрыхлитель

- Грецкие орехи

Орехи нужно хорошо измельчить, а потом можно приступать к приготовлению теста.

Читайте такжеВкусный шашлык из свинины от ведущего Нового канала Макса Узола (рецепт)
Муку просеиваем, добавляем сахар и перемешиваем. Не забудьте на этом этапе добавить в муку разрыхлитель. Предварительно на водяной бане растапливаем сливочное масло и добавляем в муку сахар. Когда мы все это перетерли, то тесто будет браться крошкой. Добавляем в тесто яйцо и замешиваем его еще раз.

В конце добавляем грецкие орехи. Мы с сыном используем разные формы для этого: зайчики, котики, мишки, собачки. На раскатанное тесто очень легко выдавливать разных зверушек. Тесто поднимается до сантиметра, поэтому делайте зазор.

Ставим в духовку на 190 градусов. Время – 25-30 минут.

Тарт с яблоками

Ингредиенты для приготовления тарта с яблоками:

- Мука – 350 Г

- Сахар

- Разрыхлитель

- Сливочное масло – 150 Г

- Желток

- Корица

В муку добавляем сливочное масло, все это хорошо перетираем. Потом в муку добавляем разрыхлитель, корицу, яйцо. Если тесто будет суховато – добавьте либо еще один желток, либо 1-2 столовые ложки молока.

Ставим тесто в холодильник, чтобы оно немного остыло. Потом раскатываем тесто, выкладываем в форму, обрезаем края.

Пока тесто отдыхает, делаем начинку. Возьмите яблоки, вырежьте сердцевинку. На сковороде растопите 30-40 г сливочного масла и 2 столовые ложки сахара. Выкладывайте яблоки на сковороду, чтобы они слегка пустили сок и протушились. Сверху посыпьте яблоки корицей и выкладывайте в форму, где лежит тесто.

Читайте такжеБаранья ножка в тандыре от Катерины Виноградовой (рецепт)
Здесь у меня есть небольшой лайфхак: возьмите обычные леденцы, пройдитесь по ним качалкой, чтобы они раскрошились. И сверху посыпьте на яблочный тарт. Будет вкус карамели, которая покрывает тарт.

Творожный кекс с лимонным курдом

Чтобы приготовить творожный кекс, нам нужны такие ингредиенты:

- Сахар – 250 г

- Мука – 270 г

- Творог – 300 г

- Сливочное масло – 120 г

- Яйца – 3 штуки

- Лимон – 1 штука

- Разрыхлитель – 1 чайная ложка

Взбиваем масло с сахаром, вводим яйцо. Перетираем предварительно творог и добавляем его в нашу смесь. Добавляем сок лимона и отдельно потертую тонким слом цедру. В эту жидкость просеиваем муку (которая предварительно была перемешана с чайной ложкой разрыхлителя).

Соединяем все ингредиенты, выкладываем в форму с пергаментом.  Выпекаем где-то 50 минут – 1 час при 180 градусах. Помните, что кексу нужно обязательно дать остыть в духовке.

Пока кекс готовится, можно к нему сделать лимонный курт.

Вам понадобится

- 180 г сливочного масло

- 450 г лимонов

- сахар – 200 г,

- 4 яйца

- 1 желток.

С лимона срезаем цедру, выдавливаем сок. Растопите масло в микроволновке, добавьте сюда цедру и сахар, перемешайте все миксером.

В глубокой миске соедините яйца и яичные желтки, взбейте все венчиком. Влейте яйца в масляно-сахарную смесь. Перемешайте и добавляйте лимонный сок.

Читайте такжеЦитрусовый кекс от Ревизора Юлии Панковой (рецепт)
Поставьте миску на водяную баню и постоянно помешивайте – ждите, когда смесь немного загустеет.

После можно лимонный курт намазать на лимонный кекс – получается очень вкусно!

Напомним,

Облако тегов

рецепты рецепты звезд Ирина Хоменко карантин

Материалы по теме

Планета на карантине: Дональд Трамп планирует ослабить карантин
Путешествия

Планета на карантине: Дональд Трамп планирует ослабить карантин
Жители Турции рассказали о карантинных ограничениях и возможности туризма в 2020 году
Новости

Жители Турции рассказали о карантинных ограничениях и возможности туризма в 2020 году
Полезные блинчики без лактозы и глютена от Ольги Мартыновской (рецепт)
Еда и рецепты

Полезные блинчики без лактозы и глютена от Ольги Мартыновской (рецепт)
ТОП-4 ошибки в макияже, которые отталкивают мужчин
Lifestyle

ТОП-4 ошибки в макияже, которые отталкивают мужчин

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)
Холостяк-10: кто покинул шоу в 9 выпуске от 01.05.2020

Холостяк-10: кто покинул шоу в 9 выпуске от 01.05.2020
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: битва сезонов – на проект вернули опытных пацанок из прошлых сезонов

Від пацанки до панянки-4: битва сезонов – на проект вернули опытных пацанок из прошлых сезонов

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)
Одруження наосліп-6: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 28.04.2020)

Одруження наосліп-6: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 28.04.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.05.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK