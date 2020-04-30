Канал Украина приобрел права на формат шоу Маска (The Masked Singer)

Телеканал «Украина» приобрел у компании Fremantle права на адаптацию масштабного проекта по всемирно известному формату The Masked Singer.

В Украине шоу планирует выйти под названием «Маска». Участниками телепроекта будут знаменитости, которые предстанут перед зрителями и членами жюри в необычных костюмах.

Грандиозное музыкальное шоу с элементами загадки по формату The Masked Singer успешно выходит в 29 странах мира, среди которых США, Германия, Франция, Италия, Китай, Австралия и другие.

Согласно правилам шоу, знаменитости, одетые в необычные костюмы, под которыми невозможно узнать личность человека, исполняют популярные композиции на сцене. Судьи шоу исполняют также роль детективов, которые, вместе со зрителями, пытаются узнать, кто эти таинственные знаменитости, выступающие перед ними. В каждом выпуске нас ждет еще больше загадок и подсказок, которые помогут нам догадаться, кто таится под костюмами. Один из таинственных участников будет раскрывать секреты в каждой программе. Победителя выбирают судьи и зрители путем голосования.

Украинская адаптация The Masked Singer «Маска» будет состоять из 12 эпизодов.