Утро с Интером: Бабуля - огонь, поля тюльпанов, портет вируса из капусты — смотреть видео
Пока мы работаем, пытаемся выжить в период эпидемии, решаем бытовые вопросы, в мире происходит много хорошего, забавного и даже захватывающего.
Вы грустите, что время уходит, а вы еще чего-то не успели? Посмотрите на эту бабушку. "Она - просто огонь!" - такие комментарии пишут ей в соцсетях пользователи. Да-да, у нее появилась своя страничка. А еще она села за руль шикарной машины. И вообще... разве 90 лет - повод ставить на себе крест?
Немного красоты! Представьте себе участок размером с 400 футбольных полей, на котором цветет миллион разных тюльпанов... Впрочем, зачем представлять? Смотрим!
Говорят, что один из способов борьбы со страхом - пошутить над ним. Именно так поступил британец Лоренцо Саа. Он завел специальную страничку, на которой он и его последователи выкладывают портреты злобной инфекции из... овощей!
Похоже, что этим летом большинство украинцев будут отдыхать в Украине. А что там у нас с отдыхом в Карпатах? Оказывается, местные предприниматели уже меняют систему питания и правила поселения гостей в отелях. Как именно и по какой цене мы сможем отдохнуть там этим летом? Карпаты - ждут!
И - бонус: