Утро с Интером: Бабуля - огонь, поля тюльпанов, портет вируса из капусты — смотреть видео

29 мая 2020 14:30 Александр Кива
Утро с Интером: Бабуля - огонь, поля тюльпанов, портет вируса из капусты — смотреть видео

Пока мы работаем, пытаемся выжить в период эпидемии, решаем бытовые вопросы, в мире происходит много хорошего, забавного и даже захватывающего.

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Если вы не следили за всеми эфирами "Утра с Интером", то могли недополучить свою дозу хороших новостей. В общем, мы отобрали пять сюжетов, которые в конце рабочей недели гарантировано настроят на хорошее и даже заставят улыбнуться.

Вы грустите, что время уходит, а вы еще чего-то не успели? Посмотрите на эту бабушку. "Она - просто огонь!" - такие комментарии пишут ей в соцсетях пользователи. Да-да,  у нее появилась своя страничка. А еще она села за руль шикарной машины. И вообще... разве 90 лет - повод ставить на себе крест?

Немного красоты! Представьте себе участок размером с 400 футбольных полей, на котором цветет миллион разных тюльпанов...   Впрочем, зачем представлять? Смотрим!

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Похоже, что масочный режим у нас - надолго. И это касается не только врачей, ведь многие из нас в ходе работы должны контактировать с людьми. А это - риск заразиться. Но красные полосы на лице от масок и респираторов еще никого не украшали. А еще это - больно. Хорошая новость: придуман способ снизить дискомфорт от ношения маски. В общем, как решить вопрос и уберечь свое лицо и нервы - смотрим в этом сюжете:

Говорят, что один из способов борьбы со страхом - пошутить над ним. Именно так поступил британец Лоренцо Саа. Он завел специальную страничку, на которой он и его последователи выкладывают портреты злобной инфекции из... овощей!

Похоже, что этим летом большинство украинцев будут отдыхать в Украине.  А что там у нас с отдыхом в Карпатах?  Оказывается, местные предприниматели  уже меняют систему питания и правила поселения гостей в отелях. Как именно и по какой цене мы сможем отдохнуть там этим летом? Карпаты - ждут!

И - бонус:

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"Космическому" мальчику Димашу Кудайбергену на этой неделе исполнилось 26! Если вы еще не знакомы с ним - знакомьтесь! Если являетесь его поклонником - давайте вместе получим удовольствие от его фантастического голоса и обаяния.

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