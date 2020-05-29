Как долго я тебя ждала: кто есть кто в сериале

Кто есть кто в сериале Как долго я тебя ждала

С 25 мая в 20:15 на телеканале СТБ выходит сериал «Как долго я тебя ждала» производства «Киевтелефильм».

Жанна Соловьева – Евгения Нохрина

Картина посвящена любви, которая способна преодолеть долгие годы разлуки и предательство самых родных людей. Кто есть кто в сериале Как долго я тебя ждала - читайте в нашем материале.

Добрая, верная, умная, веселая девушка, которая с детства влюблена в Романа. Учится на инязе (ведь так настоял отец), но в будущем осуществит мечту - выучится на дизайнера ландшафта. Оптимистка и старается видеть свет даже в самое темное время. Верная подруга и порядочный человек.

Роман Якимов – Дмитрий Блажко

Архитектор. В будущем – совладелец строительной фирмы и муж Татьяны. Амбициозный и циничный, с чувством юмора. Очень любит детей.. У Романа горячее сердце, но жизнь учит его быть хладнокровным. Всю свою жизнь любит Жанну, но считает ее предательницей.

Валерий Соловьев – Алексей Зубков

Отец Жанны. Подполковник полиции и бывший спортсмен. Душа компании, балагур, умный весельчак. Всегда готов помочь, если это в его силах. Но если копнуть чуть глубже - он законченный эгоист и бабник. Его жизненный принцип: “Я сам себе бог!” Считает, что всегда прав. Не воспринимает физическую измену за измену. Всегда с легкостью находит оправдания всем своим неприглядным поступкам. Любит дочку, но считает, что только он знает как лучше. Подставляет Романа и “садит” его за решетку.

Надежда Соловьева – Светлана Зельбет

Мама Жанны. Красивая высокая спортивная блондинка, вечно натянуто улыбается, делая вид, что все хорошо в любой ситуации. Наде важно, чтобы у нее было все лучше всех. Она старательно закрывает глаза на измены мужа, потому что очень его любит, но ее женское самолюбие очень уязвимо - она ревнива, мстительна и эмоциональна.

Антон Якимов – Александр Мохов

Отец Романа. Юрист, работает под руководством Валерия, но в последствии переквалифицировался в начальника отдела охраны труда в строительной фирме сына. Мужественный, порядочный. Добрый, жизнерадостный, чувствительный. Любит свою работу. Обожает жену и сына. Мечтает о еще одном ребенке, но Люба не хочет рожать.

Любовь Якимова – Олеся Жураковская

Мама Романа. Завуч в школе (математик). Рациональная, порядочная, добрая, искренняя. Любит мужа, но не считает его пробивным, поэтому старается его подстраховывать. Сказывается профессиональная деформация – Люба учит всех, как жить, не понимая, что человеку это может быть не надо. Однако доброе сердце, жалостливость, отходчивость, способность (хоть и не сразу), но все же осознать свои ошибки, делают ее неплохим человеком.

Слава Карпов - Сергей Векслер

Фиктивный муж Жанны. В прошлом – «браток». Владелец сети саун, связан с криминалом. Брутальный, но очень комплектует из-за импотенции, которую от всех скрывает и пытается вылечить. Мечтает о нормальной семье, детях. В Славе много хорошего (щедрый, добрый, искренний), но он очень ревнив и самолюбив. Спасает Романа взамен на то, что Жанна стала его женой.

Будут ли Роман и Жанна вместе - смотрите “Как долго я тебя ждала” с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ!