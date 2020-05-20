На Чилдрен Кинофесте в четвертый раз выберут лучший фильм, снятый детьми

На Чилдрен Кинофесте в четвертый раз выберут лучший фильм, снятый детьми

В рамках седьмого ежегодного фестиваля искусства кино для детей и подростков «Чилдрен Кинофест» в четвертый раз состоится показ фильмов, созданных детьми.

Десять картин-финалистов фестивального конкурса будут показаны онлайн на сайте https://childrenkinofest.com/ – зрителям предложат проголосовать за лучший фильм, который получит приз зрительских симпатий.

В состав Почетного жюри конкурса вошли украинские кинематографисты: продюсерка и директорка Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, звезда сериала «Первые ласточки» актер Максим Самчик и аниматор Олег Маламуж, автор фильма «Украденная принцесса».

Четвертый конкурс детских фильмов, объявленный осенью 2019 года, собрал более 220 заявок со всей Украины.

Из них было отобрано по 5 финалистов в двух категориях – от 7 до 10 лет и от 11 до 14 лет. В этом году по количеству финалистов лидируют режиссерки-девушки (7 работ), половина фильмов создана в различных стилях анимации. Среди тем, которым посвятили свои фильмы юные режиссеры – буллинг, экологическое сознание, пандемия коронавируса. Лидерами по количеству заявок стали Киевская, Харьковская, Днепропетровская и Львовская области.

7 июня на онлайн-церемонии закрытия фестиваля почетное жюри назовет Лучший украинский детский фильм, который получит награду в размере 20 000 гривен, и лауреатов премий за лучший фильм в каждой из возрастных категорий (5000 гривен) и обладателя Приза зрительских симпатий (10000 гривен ).

Все финалисты конкурса получат именные сертификаты.

Финалисты:

Белочка София / реж. Таина Щегельская, 9 лет, Каменец-Подольский

Блогеры / реж. Анастасия Мацегора, 10 лет, Харьков

Мяяяу ^^ / реж. Юлия Василюк, 9 лет, Ивано-Франковская область

История НЕЧТО / реж. Василиса Найденова, Всеволод Неймырок, 8 лет, Харьков

EXCHANGE / реж. Аврора Гайдоба, Мирослава Скрипка, 9 лет, Киев

Три желания / реж. Михаил Грищенко, 13 лет, Сумы

Марсианские земляне / реж. Антон Стульников, 13 лет, Запорожье

Пандемия / реж. Элеонора Чолак, 13 лет, Белгород-Днестровский

День пингвина / реж. Елена Пушкарева, 12 лет, Днепр

Созвездие единорога / реж. Влада Березанская, 14 лет, Фастов

В этом году «Чилдрен Кинофест» впервые состоится онлайн – с 29 мая по 7 июня на сайте www.childrenkinofest.com .

По традиции, в конкурсную программу вошло семь фильмов для зрителей от 4 лет, отобранных на крупнейших европейских кинофорумах. Почетным послом фестиваля в 2020 году стал музыкант, продюсер, автор песен и фронтмен группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк.