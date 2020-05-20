На Чилдрен Кинофесте в четвертый раз выберут лучший фильм, снятый детьми
В рамках седьмого ежегодного фестиваля искусства кино для детей и подростков «Чилдрен Кинофест» в четвертый раз состоится показ фильмов, созданных детьми.
Десять картин-финалистов фестивального конкурса будут показаны онлайн на сайте https://childrenkinofest.com/ – зрителям предложат проголосовать за лучший фильм, который получит приз зрительских симпатий.
Четвертый конкурс детских фильмов, объявленный осенью 2019 года, собрал более 220 заявок со всей Украины.
Из них было отобрано по 5 финалистов в двух категориях – от 7 до 10 лет и от 11 до 14 лет. В этом году по количеству финалистов лидируют режиссерки-девушки (7 работ), половина фильмов создана в различных стилях анимации. Среди тем, которым посвятили свои фильмы юные режиссеры – буллинг, экологическое сознание, пандемия коронавируса. Лидерами по количеству заявок стали Киевская, Харьковская, Днепропетровская и Львовская области.
Все финалисты конкурса получат именные сертификаты.
Финалисты:
- Белочка София / реж. Таина Щегельская, 9 лет, Каменец-Подольский
- Блогеры / реж. Анастасия Мацегора, 10 лет, Харьков
- Мяяяу ^^ / реж. Юлия Василюк, 9 лет, Ивано-Франковская область
- История НЕЧТО / реж. Василиса Найденова, Всеволод Неймырок, 8 лет, Харьков
- EXCHANGE / реж. Аврора Гайдоба, Мирослава Скрипка, 9 лет, Киев
- Три желания / реж. Михаил Грищенко, 13 лет, Сумы
- Марсианские земляне / реж. Антон Стульников, 13 лет, Запорожье
- Пандемия / реж. Элеонора Чолак, 13 лет, Белгород-Днестровский
- День пингвина / реж. Елена Пушкарева, 12 лет, Днепр
- Созвездие единорога / реж. Влада Березанская, 14 лет, Фастов
В этом году «Чилдрен Кинофест» впервые состоится онлайн – с 29 мая по 7 июня на сайте www.childrenkinofest.com .
По традиции, в конкурсную программу вошло семь фильмов для зрителей от 4 лет, отобранных на крупнейших европейских кинофорумах. Почетным послом фестиваля в 2020 году стал музыкант, продюсер, автор песен и фронтмен группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк.