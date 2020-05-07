Чилдрен Кинофест 2020 состоится онлайн

7 мая 2020 15:10 Алла Лысак
Чилдрен Кинофест 2020 состоится онлайн
Чилдрен Кинофест 2020 состоится онлайн из-за коронавируса
пресс-служба

VII Фестиваль искусства кино для детей и подростков Чилдрен Кинофест в этом году пройдет онлайн – с 29 мая по 7 июня на официальном сайте фестиваля.

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Как и всегда, фильмы программы можно будет посмотреть бесплатно. Показы конкурсной программы будут продолжаться в течение 7 дней, просмотреть их можно будет в любое удобное время. Фильм-ретроспектива и работы финалистов конкурса детских короткометражных фильмов, которые входят во внеконкурсную программу, будут доступны для просмотра как спецсобытия по расписанию – в течение одного дня.

«Карантинные ограничения не позволяют провести фестиваль так, как мы привыкли – более чем в 20 городах Украины, с полными залами на тысячи и сотни маленьких зрителей. Но это не только вызовы, но и невероятные возможности – Совенок Чарли и Чилдрен Кинофест этом году могут посетить каждый украинский дом», –комментируют перенос фестиваля в онлайн-формат организаторы.

В конкурсную программу фестиваля войдут фильмы для аудитории в возрасте от 4 лет, отобранные командой Чилдрен Кинофеста на крупнейших европейских киносмотрах для детей и подростков. Вне конкурса юные зрители продолжат знакомиться с историей кинематографа: в предыдущие годы эта секция представила ретроспективы первооткрывателей из мира кино – Чарли Чаплина, Бастера Китона, Лотты Райнигер, Жоржа Мельеса и братьев Люмьер. Программа фестиваля будет объявлена в середине мая.

Фильм, который станет победителем нынешнего Чилдрен Кинофеста, как и всегда, выберет аудитория – после просмотра лент конкурсной программы зрителям будет предложено оценить свои впечатления.

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В рамках фестиваля уже в четвертый раз состоится Конкурс детских фильмов. По традиции, победителей определит жюри украинских кинематографистов – продюсерка и директорка Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, звезда сериала «Первые ласточки» актер Максим Самчик и аниматор Олег Маламуж, автор ленты-победителя 6-го Чилдрен Кинофеста «Похищенная принцесса». Зрителям показа детских короткометражных фильмов также предложат проголосовать онлайн и выбрать победителя в номинации «Приз зрительских симпатий» – авторы лучшего фильма в этой категории получат 10 000 гривен.

Четвертый конкурс детских фильмов, объявленный осенью 2019 года, собрал более 220 заявок со всей Украины. Из них будет отобрано по 5 финалистов в двух категориях – от 7 до 10 лет и от 11 до 14 лет. Лидерами по количеству заявок стали Киевская, Харьковская, Днепропетровская и Львовская области. Имена финалистов будут объявлены 19 мая.

Почетным послом фестиваля в 2020 году стал музыкант, продюсер, автор песен и фронтмен группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк.

VII Чилдрен Кинофест состоится онлайн с 29 мая по 7 июня 2020 на официальном сайте фестиваля. Миссия фестиваля – развивать в Украине традицию совместных семейных просмотров кино и привлекать детей к созданию кинофильмов. Все показы – бесплатные, по предварительной регистрации на сайте.

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