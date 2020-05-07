Чилдрен Кинофест 2020 состоится онлайн
VII Фестиваль искусства кино для детей и подростков Чилдрен Кинофест в этом году пройдет онлайн – с 29 мая по 7 июня на официальном сайте фестиваля.
«Карантинные ограничения не позволяют провести фестиваль так, как мы привыкли – более чем в 20 городах Украины, с полными залами на тысячи и сотни маленьких зрителей. Но это не только вызовы, но и невероятные возможности – Совенок Чарли и Чилдрен Кинофест этом году могут посетить каждый украинский дом», –комментируют перенос фестиваля в онлайн-формат организаторы.
В конкурсную программу фестиваля войдут фильмы для аудитории в возрасте от 4 лет, отобранные командой Чилдрен Кинофеста на крупнейших европейских киносмотрах для детей и подростков. Вне конкурса юные зрители продолжат знакомиться с историей кинематографа: в предыдущие годы эта секция представила ретроспективы первооткрывателей из мира кино – Чарли Чаплина, Бастера Китона, Лотты Райнигер, Жоржа Мельеса и братьев Люмьер. Программа фестиваля будет объявлена в середине мая.
Фильм, который станет победителем нынешнего Чилдрен Кинофеста, как и всегда, выберет аудитория – после просмотра лент конкурсной программы зрителям будет предложено оценить свои впечатления.
Четвертый конкурс детских фильмов, объявленный осенью 2019 года, собрал более 220 заявок со всей Украины. Из них будет отобрано по 5 финалистов в двух категориях – от 7 до 10 лет и от 11 до 14 лет. Лидерами по количеству заявок стали Киевская, Харьковская, Днепропетровская и Львовская области. Имена финалистов будут объявлены 19 мая.
Почетным послом фестиваля в 2020 году стал музыкант, продюсер, автор песен и фронтмен группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк.
VII Чилдрен Кинофест состоится онлайн с 29 мая по 7 июня 2020 на официальном сайте фестиваля. Миссия фестиваля – развивать в Украине традицию совместных семейных просмотров кино и привлекать детей к созданию кинофильмов. Все показы – бесплатные, по предварительной регистрации на сайте.