Чилдрен Кинофест 2020: объявлен посол фестиваля

Почетным послом VІІ Чилдрен Кинофеста стал музыкант, автор песен и фронтмен группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк.

«Сколько я себя помню, любил кино и мультики. Когда был маленьким, любил их смотреть в кинотеатрах и терпел, когда закончатся новости по тв. Считаю себя киноманом и, в то же время, совсем не разбираюсь в кино. Единственное, что я знаю наверняка – фильмы и книги из моего детства сделали меня тем, кто я есть. Мои поступки, продиктованные поступками героев детских картин, мои, порой утопические, мечты, похожие на их мечты. За годы уже взрослой жизни в одиночестве и гастролях, сформировался мой вкус к определенным жанрам, и я не представляю кем бы я был без них, написал ли хоть что-то. Именно поэтому я благодарен за честь поддержать эту замечательную инициативу! Не останавливайтесь никогда: «маленькие мы» ждут это чудо, и отчаянно хотят вдохновения, смеха, слез и просто красочного счастья под названием – «кино», – комментирует свое участие в фестивале Андрей Хлывнюк.

Андрей Хлывнюк – музыкант, продюсер, автор песен и фронтмен группы «Бумбокс», папа десятилетнего Ивана и семилетней Александры. Андрей родился в Черкассах, где провел детство и юность. В 2004 году вместе с командой создал группу «Бумбокс». В апреле 2005 года «Бумбокс» презентовали первый альбом «Меломания», а уже в 2006-м вышла вторая пластинка «Family Бизнес», которая получила в Украине золотой статус. За 15 лет работы «Бумбокс» приобрел широкую популярность как в Украине, так и за ее пределами, и получил немало музыкальных премий. В 2017-2018 годах «Бумбокс» в поддержку мини-альбомов «Люди» и «Голый Король» посетили с гастролями 15 стран и отыграли 117 концертов. В 2019 году «Бумбокс» выпустил седьмую по счету пластинку «Тайный код: Рубикон», в поддержку которой Андрей с группой отправились в концертный тур.

Ежегодно фестиваль Чилдрен Кинофест поддерживает посол, который популяризирует идеи качественного семейного досуга и культурного развития детей и подростков в Украине. Послами фестиваля в разные годы были певцы Фагот, Джамала, Дмитрий Шуров, актер и кинорежиссер Ахтем Сеитаблаев, писательница Екатерина Бабкина и правозащитница и писательница Лариса Денисенко.

VІІ Чилдрен Кинофест пройдет в Украине с 29 мая по 7 июня 2020 года, и охватит более 20 городов.

В октябре в рамках фестиваля был объявлен Четвертый конкурс детских короткометражных фильмов, в котором могут участвовать дети от 7 до 14 лет. Десять лучших фильмов будут показаны в городах-участниках фестиваля 6 июня. Дедлайн подачи конкурсной работы – 26 апреля 2020 включительно.

В течение года в рамках киноклубного проекта «Киноклубы» все желающие могут получить фильмы из программы Чилдрен Кинофеста прошлых лет для бесплатной демонстрации в школах, библиотеках и свободных пространствах.