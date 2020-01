Афиша мероприятий Киева на 2020 год

Наступивший год не собирается сбавлять обороты по количеству масштабных событий на сценах и концертных площадках, так что киевлянам и гостям столицы будет из чего выбрать.

#ПРОЛЮБОВ

Украинские группы сделают романтичный подарок ко Дню святого Валентина – споют #ПРОЛЮБОВ, вокалисты мирового уровня Гару и LP представят свои новые и лучшие композиции, а фестиваль поп-культуры ComicConUkraine 2020 обещает улетную программу, где будут выступления музыкальных групп, презентации новых комиксов и встречи с голливудскими звездами.

● Когда: 14 февраля, 19:00

● Где: Stereo Plaza

● Сколько: 400–1000 грн / Купить билеты.

Большая праздничная программа ко Дню всех влюбленных порадует и тех, кто уже нашел свою любовь, и тех, кто только мечтает о ней. Участники действа – самые лиричные музыкальные коллективы Украины.

«Друга Ріка» и ее лидер Валерий Харчишин получили славу главных рок-романтиков практически сразу после появления в украинском теле- и радиоэфире.

«Скрябин» – группа, любовь к которой испытывал и испытывает в своем сердце почти каждый меломан. Они #ПРОЛЮБОВ к музыке, к Родине и родным. А теперь Скрябин – это еще и наша история #ПРОЛЮБОВ к Кузьме.

Илья Резников, более известный слушателям как лидер группы LETAY, покорил зрителей Нацотбора на «Евровидение-2019» экспериментальным театрализованным номером и романтическим песенным признанием «Мила моя». Его композиция «Кохайтесь» стала частью саундтрека к кинофильму «Свингеры-2», а лирическое видео «Лицарю личить сталь» соединило рефлексии любви и размышления о стране.

Garou

● Когда: 10 марта, 19:00

● Где: Национальный дворец искусств «Украина»

● Сколько: 450–2750 грн / Купить билеты.

Франкоканадский певец Пьер Гаран стал известен во всем мире после исполнения роли Квазимодо в легендарном мюзикле «Собор Парижской Богоматери» в 1998–2000 годах. После успеха мюзикла Пьер стал выступать сольно под псевдонимом Гару, исполняя работы в разных жанрах от блюза и винтаж-свинга до рок-музыки. Всего у артиста вышло 11 англо- и франкоязычных альбомов, включая кавер-версии хитов. Каждый новый сборник, а также совместные выступления с другими выдающимися вокалистами (Мишелем Сарду, Селин Дион) имели оглушительный успех. Также Гару – один из наставников французской версии музыкального шоу талантов The Voice, параллельно активно гастролирует по всему миру. Не пропустите встречу с обладателем рекордного количества наград, в том числе золотых и платиновых дисков, 10 марта во дворце «Украина»

Балет Autobiography. Компания Уэйна МакГрегора

● Когда: 29, 30 марта, 19:30

● Где: Международный центр культуры и искусств

● Сколько: 250–2300 грн / Купить билеты.

Британский хореограф Уэйн МакГрегор получил международное признание за свои новаторские идеи в стиле контемпорари и внедрение современных тенденций в классическом балете. С 2006-м он работает хореографом-резидентом королевского балета «Ковент-Гарден». МакГрегор ставит хореографию для ведущих балетных трупп мира, постоянно экспериментирует, смешивая разные жанры. Среди самых известных работ маэстро – постановки для драматического театра, оперы и кино («Гарри Поттер и Кубок Огня», «Фантастические твари и где они обитают», «Тарзан. Легенда»), а также для видеоклипов (Radiohead, Thom Yorke, The Chemical Brothers) и недель мод.

Впервые выступая для украинских зрителей, Уэйн МакГрегор представит свое наиболее интимное произведение – балетный спектакль «Автобиография» 2017 года, балансирующий на грани технологий и науки. В центре внимания – тело, своего рода архив, который возник на основе хореографических портретов, прочно связанных научной расшифровкой собственного генома постановщика. Таким образом, этот спектакль, первый в мировой истории, появился в соавторстве с ведущими генетиками, которые расшифровали полную последовательность генома МакГрегора. Автор музыки – молодая американка Джерилинн Пэттон, в прошлом работница металлургического комбината, а ныне артистка Jlin, одна из самых обсуждаемых электронных музыкантов.

The Illusionists

● Когда: 02–05 апреля, 11:00, 14:00, 15:00, 18:00, 19:00

● Где: Национальный дворец искусств «Украина»

● Сколько: 390–3590 грн / Купить билеты.

Всемирно известные фокусники снова будут удивлять киевлян своими умопомрачительными трюками! Два года назад, в феврале 2018 года, команда уже выступала в столице, и вот магия возвращается.

The Illusionists. Direct From Broadway – самое успешное шоу в истории Бродвея, бьющее рекорды по всему миру. За время своего существования его звезды появились в более чем 200 городах и 40 странах. В первой половине 2019 года иллюзионисты дали около 100 спектаклей в 19 европейских столицах.

Организаторы обещают еще более технологичное зрелище, чем в предыдущих версиях. Здесь будут и сценические иллюзии, и чтение мыслей, и побег из наручников или камеры пыток в воде, и многое другое. Выступления «Иллюзионистов» неизменно поражают воображение и открывают зрителям мир, в котором не удастся распознать, где реальность, а где иллюзия.

Queen Symphonic

● Когда: 10 апреля, 19:00

● Где: Национальный дворец искусств «Украина»

● Сколько: 499–1799 грн / Купить билеты.

Хотя со времени основания легендарной группы прошло уже почти полвека, хиты рок-бунтарей по-прежнему поражают и вдохновляют, в чем можно убедиться лично на чрезвычайно мощном концерте.

Это величественное шоу с участием симфонического оркестра, рок-группы и четырех непревзойденных вокалистов. Артисты уже знакомы нам по своему участию в феерическом мюзикле We Will Rock You, который встречали овациями по всему миру. Проект – детище Брайана Мэя и Роджера Тейлора, участников Queen, возродивших не просто песни, но и сам дух легендарной команды. Мэй лично прослушивал каждого участника шоу.

Более 40 артистов воссоздадут на сцене дворца «Украина» уникальную атмосферу квиновских выступлений. Прозвучат оригинальные концертные аранжировки британской команды. Зрители вживую услышат такие культовые вещи, как Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, I Want it All, Who Wants To Live Forever.

LP. Heart to Mouth Tour

● Когда: 16 апреля, 19:00

● Где: Дворец спорта

● Сколько: 799–2999 грн / Купить билеты.

Певица Лаура Перголицци, известная под псевдонимом LP, стала популярна у себя на родине, в США, еще в 1990-х годах, когда выступала в составе дуэта Lionfish вместе со своей подругой Алисией Годсберг. В 2001 году Лаура представила свой дебютный альбом Heart-Shaped Scar, и с тех пор артистка выступает сольно.

Певица уже неоднократно давала концерты в Киеве, и всегда собирала полные залы благодарных слушателей. В этот раз LP подарит украинцам свои лучшие композиции, а также песни из нового, пятого по счету альбома Heart To Mouth, вышедшего в декабре 2018-го. Этот сборник – концентрация эмоций, крик артиста, который не может сдержать их внутри. Певица, как всегда, максимально открыта в выражении чувств, она не таясь говорит о любви, страсти, страхе, сомнениях, неверности, сожалении и искуплении.

Новая пластинка Лауры – это фантастический микс попа, рока и электроники, в очередной раз показывает фанам, что для таланта их любимицы нет ничего невозможного.

ComicCon Ukraine 2020

● Когда: 05 сентября, 12:00 – 06 сентября, 21:00

● Где: Арт-завод «Платформа»

● Сколько: 400–2000 грн. Детям до 10 лет включительно вход в сопровождении взрослого бесплатный, с предъявлением документа, удостоверяющего возраст / Купить билеты.

Крупный международный фестиваль современной поп-культуры, где собираются фанаты компьютерных и настольных игр, известных сериалов, фильмов, комиксов, фэнтези, уже в третий раз пройдет в Украине, на территории Арт-завода «Платформа».

Организаторы ComicConUkraine 2020 обещают посетителям большое Cosplay и Cover Dance-шоу на главной сцене с призовым фондом в 100 000 грн, встречи с голливудскими звездами (их имена пока держат в секрете), множество игровых турниров, официальные стенды от кинопрокатчиков и разработчиков игр, презентации новых комиксов, выступления музыкальных групп и десятки фотозон.

Одним из специальных гостей станет немец Бен Бергманн, более известный как MaulCosplay – официальный косплеер CD Project Red, компании-разработчика серии видеоигр «Ведьмак» и Cyberpunk 2077. За перевоплощениями Бена в Ведьмака в его «Инстаграме» следят сотни тысяч людей по всему миру. Немецкий гость проведет бесплатные автограф- и фотосессии, поделится своим богатым косплей-опытом, а также будет одним из судей CosplayShow в номинациях Гран-при и WorldCosplaySummitUkraine.

David Garrett

● Когда: 01 октября, 19:00

● Где: Дворец спорта

● Сколько: 1199–3199 грн / Купить билеты.

Дэвид Гарретт едет в Киев с новой программой UNLIMITED LIVE в рамках мирового тура, посвященного 10-летию культового сборника хитов Unlimited – Greatest Hits и юбилею профессионального пути музыканта.

Дэвид своим творчеством совершил настоящую революцию в восприятии классической музыки и сделал скрипку одним из ведущих инструментов современной альтернативы. За харизму рок-звезды и особую манеру исполнения классики Гарретта называют «скрипачом дьявола». Авторские аранжировки классических произведений Бетховена и Дебюсси в его концертах переплетаются с инструментальными версиями таких признанных хитов, как Smells Like Teen Spirit группы Nirvana, Nothing Else Matters группы Metallica, November Rain группы Guns N' Roses, Viva La Vida группы Coldplay.

К концертному туру Дэвид с командой готовились больше года, задействовав ультрасовременные технологии, и обещают поклонникам не только музыкальное, но и кинематографическое шоу. Во время UNLIMITED LIVE на всех ожидает прогулка по синему морю, по Луне и по футуристическому мегаполису.

The Neighbourhood

● Когда: 02 декабря, 19:00

● Где: Дворец спорта

● Сколько: 890–2690 грн / Купить билеты.

Американский коллектив The Neighbourhood, несмотря на его недолгую историю (основан в 2011 году) и молодость участников, уже называют культовой группой и даже новыми The Beatles. Два гитариста, басист, ударник и обладающий неповторимой харизмой вокалист Джесси Разерфорд демонстрируют такой драйв, который никого не оставит равнодушным.

В этот раз группа собирается представить украинским фанам свой очень необычный недавний релиз. Альбом Hard To Imagine The Neighbourhood Ever Changing выпускался по частям, и в результате получился сногсшибательный микс из самых разных жанров. Рок, поп, хип-хоп, рэп, грув, электроника – все это и многое другое прозвучит на сцене Дворца спорта.