Куда пойти в Киеве в феврале 2020 года (афиша)
Последний месяц зимы порадует нас не только ощущением приближающейся весны, но и насыщенной развлекательной и познавательной программой.
Зимова Країна на ВДНГ
● Где: метро «Выставочный центр»
● Когда: до 01 марта
● Сколько: вход на территорию парка свободный, развлечения на локациях – от 100 до 280 грн / Купить билеты.
Любимый парк-фестиваль приглашает всех к себе – тут можно весело провести холодный и лютый зимний месяц. Кроме уже традиционных активностей – катка, тюбинговых горок, Замка ледовых скульптур, контактного зоопарка и тропической фермы бабочек, организаторы приготовили кое-что новенькое. Каждые выходные на ВДНГ будут проводиться тематические праздники.
Уик-энд наливок
1 и 2 февраля можно угоститься украинскими напитками с разнообразными вкусами и ароматами. Хреновуха, вишневка, облепиховка и еще десятки вариаций, а также пунши, глинтвейны, гроги – все с дегустацией.
Уик-энд вареников
8 и 9 февраля на ВДНХ будут будет царить самая популярная украинская закуска – вареники! Попотчуют и сладкими, и солеными. В течение двух дней посетители смогут приобщиться к массовому поеданию вареников от ТМ «Три медведя». Не обойдется и без вареничной лотереи «Эники Беники ели вареники», «вареничной» дискотеки, а также тематической фотозоны.
Уик-энд любви
С 14 по 16 февраля парк ждет всех влюбленных. Порадуют романтическим катанием на катке, ароматный глинтвейном, качелями и аттракционами, а еще будет праздничный сюрприз – свадьба снеговиков Няши и Добряка, который сделал любимой предложение в новогоднюю ночь на ВДНГ.
В День святого Валентина всех желающих приглашают присоединиться к установлению рекорда Украины – массового поцелуя, заполнив форму регистрации.
Уик-энд сала
Выходные 22–23 февраля на ВДНХ будут посвящены еще одному известному украинскому продукту – салу. Весь ассортимент его разновидностей – свежее, соленое, подкопченное, жареное и даже в шоколаде – можно будет попробовать и купить домой на праздничной ярмарке.
Выставка костюмов «Магия кино»
● до 13 февраля, 12:00–20:00
● концерт-холл ВДНГ, метро «Выставочный центр»
● 90–390 грн. Детям до 3 лет в сопровождении родителей бесплатно / Купить билеты.
Во время просмотра фильмов, телесериалов и шоу-проектов мы восхищаемся красотой и масштабностью действа, даже не задумываясь, какая огромная работа проведена для того, чтобы порадовать нас. А всем, кто хочет понаблюдать изнутри процесс создания этого волшебного мира, рекомендуем посетить выставку костюмов «Магия кино». Совместный проект компаний FILM.UA Group и StarLight Entertainment стартовал 18 января на ВДНГ.
Посетители познакомятся поближе с процессом производства кино- и телепроектов, увидят, как усердно трудятся все работники, задействованные в этом процессе, и какую важную роль в нем играет художественное оформление. А лучшим подтверждением этому служит настоящая изюминка мероприятия – коллекция уникальных костюмов, созданным специально для известных украинских сериалов, фильмов и шоу. Зрители несомненно узнают здесь костюмы со съемок исторического боевика «Захар Беркут», мелодрамы «Віддана», телесериала «Кріпосна», с показов спектакля «Викрадена принцеса» и 5D-шоу «Winterra. Легенда казкового краю». Кроме того, здесь есть экспозиция с невероятно красивыми образами из капсульной коллекции MAVKA, на которую создателей вдохновили герои мультфильма «Мавка. Лісова пісня» (его премьера ожидается в 2021 году, а персонажи представлены в Замке ледовых скульптур на ВДНГ до 1 марта).
Cirque du Soleil. Crystal
● Когда: 13–16 февраля, 11:00, 15:00, 19:00
● Где: Дворец спорта
● 1499–2299 грн / Купить билеты.
Название легендарной компании, основанной в 1984 году, уже больше 35 лет не сходит с афиш по всему миру. Сегодня в постановках Cirque du Soleil занято более 4000 сотрудников и 1300 артистов из 50 стран. В 2019 году по всему миру одновременно представлено около 19 спектаклей. В своей работе компания объединяет цирковое мастерство с великолепной хореографией, виртуозным музыкальным сопровождением, оригинальным дизайном костюмов и декораций.
Crystal – проект известных режиссеров Шэны Кэрролл и Себастьяна Солдевилья, первое шоу, исполняемое на катке, со множеством акробатических трюков и прекрасных номеров в исполнении известных фигуристов. Главная героиня, творческая личность, расскажет зрителям историю о самопознании и погрузит зрителей в свой внутренний мир.
Шоу рекомендовано для всех возрастов. Детям до 5 лет без отдельного места вход бесплатный (нужно иметь копию документа, подтверждающего возраст на дату мероприятия). Дети старше 14 лет могут прийти без сопровождения взрослых, дети до 14 лет – в сопровождении взрослых, которым также нужен билет.
#ПРОЛЮБОВ – Друга Ріка, Скрябін, LETAY
- 14 февраля, 19:00
- Киев, Stereo Plaza
- 450–1500 грн Купить билеты.
Приближается самый романтичный праздник зимы – День святого Валентина. Все, кто влюблен или только ищет свою судьбу, в этот день будут использовать любую возможность поделиться чувствами. И трудно представить лучший способ поведать о любви, чем спеть о ней. В этом уверены организаторы большого концерта для всех, кто ищет или уже нашел свою половинку, – #ПРОЛЮБОВ в Stereo Plaza. В концерте 14 февраля примут участие самые романтичные коллективы Украины.
Группа «Друга Ріка» уже много лет радует поклонников своими невероятно лиричными композициями. Под их незабываемые «Вже не сам», «Так мало тут тебе», «Дотик», «Монстр», «Ангел», «Ти є я» мы знакомились, влюблялись, переживали и страдали, добивались взаимности и просто были счастливы
Еще одни рок-романтики украинской сцены – группа «Скрябін», за свою многолетнюю карьеру подарившая фанам множество душевных песен: от ранних «Люди як кораблі», «То моє море», «Най буде дощ» до настоящих хитов «Шкільна любов», «Мовчати», «Старі фотографії» и других. И после тяжелой утраты – смерти их лидера Кузьмы – коллектив смог выстоять, найти в себе силы и продолжает выступать в память об Андрее Кузьменко.
Опытным коллективам составят компанию молодой коллектив LETAY и их солист Илья Резников, влюбившие в себя зрителей (вернее, зрительниц) во время нацотбора на «Евровидение-2019». Их романтическая композиция «Мила моя» надолго запомнилась и сделала группу знаменитой. Дальше были трек «Кохайтесь», прозвучавший в фильме «Свингеры-2», а также лирическое видео о любви и о родной стране «Лицарю личить сталь».
Женщина и ее мужчины
● 15 февраля, 20:00
● Дом офицеров
● 150–390 грн / Купить билеты.
Легкая и взрывная комедия положений о любви и соперничестве с блистательными Лилией Ребрик и Лесем Заднепровским в главных ролях.
Главная героиня – весьма влюбчивая молодая дама, замуж она не рвется, но мужским вниманием не обделена, причем успевает встречаться одновременно с несколькими кавалерами. И вот однажды застает трех возлюбленных у себя дома. И, кажется, мужчины не в восторге от новости, что каждый из них – не тот единственный. А прелестница ничего не может с собой поделать – любит их всех, ведь они такие разные, кого ни возьми – по-своему хорош.
Спектакль в двух действиях, с антрактом.
Mgzavrebi
● 16 февраля, 19:00
● ATLAS
● 690–1690 грн / Купить билеты.
Одна из самых популярных групп в Грузии основана в 2006 году. Их стиль отличается сочетанием традиционного народного пения и современного звучания национальных инструментов, например, пандури (грузинской лютни). За время своего существования музыканты успели поработать с мировыми звездами: Пласидо Доминго, Buena Vista Social Club, Андреа Бочелли и Нино Катамадзе. Mgzavrebi также сотрудничали с украинской группой ТНМК – в 2011 году они вместе записали песню Qari Qris и сняли клип на нее.
«Путешественники» (так переводится название коллектива) привезут в Киев своей восьмой альбом GEO. По словам фронтмена группы Гиги Дедаламазишвили, этой пластинкой команда открыла новую главу в своем творчестве. Традиционный грузинский фолк здесь сменился партиями на электрогитаре. Зажигательные грузины обещают устроить в украинской столице просто сногсшибательную вечеринку.
Концерт Национального ансамбля танца Украины имени П. Вирского
● 18 февраля, 19:00
● Национальный дворец искусств «Украина»
● 300–1000 грн / Купить билеты.
Легендарный танцевальный коллектив, созданный в 1937 году, уже много десятилетий демонстрирует зрителям на родине и за рубежом невероятную силу, мощь и энергетику украинского народного танца. Ансамбль готовит артистов в собственной студии, работающей с 1961 года, из которой выпустилось более 1400 профессиональных танцовщиков. Их четкие, отточенные движения, виртуозные трюки и сумасшедший драйв – это всегда потрясающее зрелище.
На большом концерте знаменитого ансамбля 18 февраля на сцену дворца «Украина» выйдут 180 харизматичных артистов, которые подарят зрителям фейерверк фантастических эмоций. Не упустите возможность насладиться мастерским исполнением в разных стилях и интерпретациях.
Дизель Шоу «Надихає весною»
● 21, 22 февраля, 19:00
● Национальный дворец искусств «Украина»
● 300–2500 грн / Купить билеты.
Зима уже перевалила за середину, и в февральские холода нам все больше хочется ярких и веселых событий, которые как будто приближают весну и пробуждают силы для новых побед и свершений. Одним из таких чудодейственных подарков может стать новая программа любимых юмористов – «Дизель Шоу». Лидер «Дизелей» Егор Крутоголов и его команда – признанные мастера юмора Виктория Булитко, Александр Бережок, Яна Глущенко, Евгений Гашенко, Евгений Сморигин, Дмитрий Танкович, Маруся Грицук, Евгений Никишин и Сергей Писаренко – гарантируют, что скучно в этот вечер не будет ни минуты, а их зажигательные танцы и улетные шутки зарядят гостей позитивом до наступления теплых весенних деньков.
Гарик Кричевский «Любимые песни. LIVE 2020. Поехали»
● Где: Национальный дворец искусств «Украина»
● Когда: 23 февраля, 19:00
● Сколько: 150–1500 грн / Купить билеты.
Кто из нас в юные годы не пел под гитару его «Киевлянку», «Привокзальную», «Плавают кораблики», «Летний вальс» и другие хиты. Молодой львовский врач стал невероятно популярен как шансонье еще в начале 1990-х. Его простые и жизненные песни затрагивали в душах зрителей потаенные струны, каждый узнавал в них что-то свое и, быть может, находил ответы на вопросы, долго не дававшие покоя.
За свою карьеру Гарик Кричевский выпустил 10 альбомов, гастролировал в разных городах Украины, а также в США, Канаде, Израиле, других странах. На концерте в Киеве артист представит свои лучшие композиции в сопровождении профессиональных музыкантов. Зрителей ждет невероятно теплая встреча и непринужденное общение.
DreamBIG Forum – Форум больших мечтателей
● Где: Дворец Спорта
● Когда: 27 февраля, 11:00
● Сколько: 1400–25000 грн / Купить билеты.
Все выдающиеся достижения когда-то были чьими-то смелыми и даже безрассудными мечтами. И именно отчаянные смельчаки, от которых когда-то все отмахивались, не веря в их мечты, добиваются высот и своим примером вдохновляют других. Они подают новаторские идеи, изобретают удивительные приборы, возводят грандиозные здания и бьют всевозможные рекорды.
Лучшие и успешнейшие из мечтателей проведут уникальное мероприятие DreamBIG Forum – форум для тех, кто всегда жаждет расти и развиваться, ставит перед собой, казалось бы, невыполнимые цели и не боится мечтать по-крупному. Организатор – украинский предприниматель и филантроп Артур Мхитарян, основатель Taryan Group, самой инновационной девелоперской компании Украины, которая создает проекты будущего на рынке недвижимости страны: Tsarsky, Royal Tower, Jack House, Taryan Towers. Артур признан лучшим топ-менеджер строительной отрасли 2018 и 2016 годов по версии Deloua, он обладатель премии Business Speaker Awards 2019, входит в топ-15 рейтинга «Лидеры изменений» по версии журнала «БИЗНЕС».
Артур Мхитарян и остальные топ-спикеры поделятся с аудиторией своим опытом, практическими кейсами, навыками и мотивацией к новым сверхзадачам, и несомненно смогут зарядить всех стремлением достичь задуманного и верой в свои силы. На форуме выступят:
– Артур Мхитарян, основатель Taryan Group;
– Роберт Грин, автор мировых бестселлеров, среди которых «48 законов власти»;
– Ахмед Бин Байат, бизнесмен и государственный деятель;
– Андрей Федорив, предприниматель, маркетолог, основатель и СЕО FEDORIV Group;
– Леонид Кравчук, первый президент Украины;
– Александр Усик, абсолютный чемпион мира по боксу.
Вся прибыль от продажи билетов на DreamBIG Forum будет направлена на благотворительность.