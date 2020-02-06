Куда пойти в Киеве в феврале 2020 года (афиша)

Последний месяц зимы порадует нас не только ощущением приближающейся весны, но и насыщенной развлекательной и познавательной программой.

Зимова Країна на ВДНГ

Концерты, театры, выставки, форумы, конкурсы и даже установление рекорда Украины – февраль никому не даст заскучать.

● Где: метро «Выставочный центр»

● Когда: до 01 марта

● Сколько: вход на территорию парка свободный, развлечения на локациях – от 100 до 280 грн / Купить билеты.

Любимый парк-фестиваль приглашает всех к себе – тут можно весело провести холодный и лютый зимний месяц. Кроме уже традиционных активностей – катка, тюбинговых горок, Замка ледовых скульптур, контактного зоопарка и тропической фермы бабочек, организаторы приготовили кое-что новенькое. Каждые выходные на ВДНГ будут проводиться тематические праздники.

Уик-энд наливок

1 и 2 февраля можно угоститься украинскими напитками с разнообразными вкусами и ароматами. Хреновуха, вишневка, облепиховка и еще десятки вариаций, а также пунши, глинтвейны, гроги – все с дегустацией.

Уик-энд вареников

8 и 9 февраля на ВДНХ будут будет царить самая популярная украинская закуска – вареники! Попотчуют и сладкими, и солеными. В течение двух дней посетители смогут приобщиться к массовому поеданию вареников от ТМ «Три медведя». Не обойдется и без вареничной лотереи «Эники Беники ели вареники», «вареничной» дискотеки, а также тематической фотозоны.

Уик-энд любви

С 14 по 16 февраля парк ждет всех влюбленных. Порадуют романтическим катанием на катке, ароматный глинтвейном, качелями и аттракционами, а еще будет праздничный сюрприз – свадьба снеговиков Няши и Добряка, который сделал любимой предложение в новогоднюю ночь на ВДНГ.

В День святого Валентина всех желающих приглашают присоединиться к установлению рекорда Украины – массового поцелуя, заполнив форму регистрации.



Уик-энд сала

Выходные 22–23 февраля на ВДНХ будут посвящены еще одному известному украинскому продукту – салу. Весь ассортимент его разновидностей – свежее, соленое, подкопченное, жареное и даже в шоколаде – можно будет попробовать и купить домой на праздничной ярмарке.

Выставка костюмов «Магия кино»

● до 13 февраля, 12:00–20:00

● концерт-холл ВДНГ, метро «Выставочный центр»

● 90–390 грн. Детям до 3 лет в сопровождении родителей бесплатно / Купить билеты.

Во время просмотра фильмов, телесериалов и шоу-проектов мы восхищаемся красотой и масштабностью действа, даже не задумываясь, какая огромная работа проведена для того, чтобы порадовать нас. А всем, кто хочет понаблюдать изнутри процесс создания этого волшебного мира, рекомендуем посетить выставку костюмов «Магия кино». Совместный проект компаний FILM.UA Group и StarLight Entertainment стартовал 18 января на ВДНГ.

Посетители познакомятся поближе с процессом производства кино- и телепроектов, увидят, как усердно трудятся все работники, задействованные в этом процессе, и какую важную роль в нем играет художественное оформление. А лучшим подтверждением этому служит настоящая изюминка мероприятия – коллекция уникальных костюмов, созданным специально для известных украинских сериалов, фильмов и шоу. Зрители несомненно узнают здесь костюмы со съемок исторического боевика «Захар Беркут», мелодрамы «Віддана», телесериала «Кріпосна», с показов спектакля «Викрадена принцеса» и 5D-шоу «Winterra. Легенда казкового краю». Кроме того, здесь есть экспозиция с невероятно красивыми образами из капсульной коллекции MAVKA, на которую создателей вдохновили герои мультфильма «Мавка. Лісова пісня» (его премьера ожидается в 2021 году, а персонажи представлены в Замке ледовых скульптур на ВДНГ до 1 марта).



Cirque du Soleil. Crystal

● Когда: 13–16 февраля, 11:00, 15:00, 19:00

● Где: Дворец спорта

● 1499–2299 грн / Купить билеты.

Название легендарной компании, основанной в 1984 году, уже больше 35 лет не сходит с афиш по всему миру. Сегодня в постановках Cirque du Soleil занято более 4000 сотрудников и 1300 артистов из 50 стран. В 2019 году по всему миру одновременно представлено около 19 спектаклей. В своей работе компания объединяет цирковое мастерство с великолепной хореографией, виртуозным музыкальным сопровождением, оригинальным дизайном костюмов и декораций.

Crystal – проект известных режиссеров Шэны Кэрролл и Себастьяна Солдевилья, первое шоу, исполняемое на катке, со множеством акробатических трюков и прекрасных номеров в исполнении известных фигуристов. Главная героиня, творческая личность, расскажет зрителям историю о самопознании и погрузит зрителей в свой внутренний мир.

Шоу рекомендовано для всех возрастов. Детям до 5 лет без отдельного места вход бесплатный (нужно иметь копию документа, подтверждающего возраст на дату мероприятия). Дети старше 14 лет могут прийти без сопровождения взрослых, дети до 14 лет – в сопровождении взрослых, которым также нужен билет.