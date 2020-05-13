7-й кинофестиваль для детей и подростков Чилдрен Кинофест объявил программу

Чилдрен Кинофест – фестиваль, который 7 лет подряд бесплатно знакомит украинских детей как с новейшими европейскими лентами, так и с мировой киноклассикой.

В 2020 году он впервые состоится онлайн – с 29 мая по 7 июня на сайте www.childrenkinofest.com. По традиции, в конкурсную программу вошло семь фильмов для зрителей от 4 лет, отобранных на крупнейших европейских кинофорумах.

Победителя фестиваля определяет его аудитория – после просмотра картин зрителям предложат оценить свои впечатления.

Украину в конкурсной программе фестиваля представляет фантастическая приключенческая лента «Фокстер & Макс» Анатолия Матешко (производства Pronto film). Главный герой фильма, двенадцатилетний школьник Макс находит баллончик с нанокрасками, и рисует граффити собаки.

Неожиданно рисунок оживает и превращается в пса-наноробота с супервозможностями.

Для старшей аудитории Чилдрен Кинофест предлагает веселое путешествие на рок-фестиваль в Норвегии – с подростками-героями роуд-муви «Лос Бандо», которое претендовало на получение «Хрустального медведя» за лучший художественный фильм для юношества на Берлинском кинофестивале.

В программе Чилдрен Кинофеста покажут два анимационных фильма. Маленьких зрителей ждет «Сипсик – кукла-друг» – экранизация знаменитой серии рассказов, которая стала символом детской литературы Эстонии.

«Гол!» – лента, созданная в лучших традициях британской анимации, о маленьком кротенке, который мечтает стать футболистом, а не шахтером, как все его родственники.

Также в программу вошли немецкое фэнтези «», австралийский семейный фильм «» и нидерландско-немецкая драма «».

Специальным событием ко Дню защиты детей (1 июня), организованным фестивалем совместно с Новым каналом, станет онлайн-премьера победителя Чилдрен Кинофеста прошлого года – анимационного фэнтези «Украденная принцесса» Олега Маламужа (производства студии Animagrad).

Хитовая украинская лента рассказывает историю дочери киевского князя, похищенной злым колдуном, и странствующего музыканта, который пытается ее спасти. Роли в фильме озвучили Алексей Завгородний, Надя Дорофеева, Сергей Притула, Юрий Горбунов и посол Чилдрен Кинофеста 2019 Олег «Фагот» Михайлюта.

На сайте фестиваля фильм можно будет посмотреть с 1 по 7 июня включительно.

Ретроспективным показом фестиваля станет подборка фильмов Жоржа Мельеса – одного из основателей мирового кинематографа, первого в истории автора спецэффектов и монтажных фокусов.

В рамках фестиваля уже в четвертый раз состоится Конкурс детских фильмов. По традиции, победителей определят жюри украинских кинематографистов – продюсерка и директорка Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, звезда сериала «Первые ласточки» актер Максим Самчик и аниматор Олег Маламуж, автор фильма «Украденная принцесса». Зрителям показа детских короткометражных фильмов также предложат проголосовать онлайн и выбрать победителя в номинации «Приз зрительских симпатий» – авторы лучшего фильма в этой категории получат 10 тысяч гривен. Финалистов объявят 19 мая.

Почетным послом фестиваля в 2020 году стал музыкант, продюсер, автор песен и фронтмен группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк.

VII Чилдрен Кинофест состоится онлайн с 29 мая по 7 июня 2020 на сайте www.childrenkinofest.com. Миссия фестиваля – развивать в Украине традицию совместных семейных просмотров кино и привлекать детей к созданию кинофильмов. Все показы – бесплатные, по предварительной регистрации на сайте. Показы конкурсной программы будут продолжаться в течение 7 дней, просмотреть их можно будет в любое удобное время. Фильм-ретроспектива и работы финалистов конкурса детских короткометражных фильмов, которые входят в состав внеконкурсной программы, будут доступны для просмотра как спецсобытия по расписанию – в течение одного дня.