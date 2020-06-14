Вера Брежнева призналась, почему иногда плачет из-за Константина Меладзе

14 июня 2020 18:00 Катерина Даниленко
Вера Брежнева призналась, почему иногда плачет из-за Константина Меладзе
Певица Вера Брежнева
социальная сеть Instagram

Певица Вера Брежнева вместе с Димой Монатиком взорвали все музыкальные чарты новым хитом Вечериночка. В недавнем интервью знаменитости рассказали о совместном творчестве.

Читайте такжеНет больше Ефремова, предал я всех: Михаил Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП с его участием
Так, артистка призналась, что на предложение Димы записать дуэтную композицию согласилась сразу, но и с мужем посоветоваться не забыла. Супруг звезды Константин Меладзе является ее главным экспертом и музыкальным критиком.

Когда я эту песню начала слушать, то одновременно послала мужу. И одновременно мы написали друг другу «Да»,
‒ вспоминает исполнительница.

Певица Вера Брежнева с мужем Константином Меладзе / социальная сеть Instagram

Монатику очень приятна любовь к его творчеству от такого авторитетного человека:

Никакого спора относительно песни между нами не возникало. Круто, когда Константин, человек такого таланта и опыта, доверяет тебе свою вторую половину, своего артиста.

Певица Вера Брежнева с Димой Монатиком / социальная сеть Instagram

Читайте такжеСемья ‒ самое большое достижение: Влад Яма устроил стильную фотосессию с женой и сыном
Брежнева, в свою очередь, добавила, что Константин еще тот критик. Своими словами касательно творческих моментов он нередко доводит ее до слез.

Он может до слез меня довести, если я что-то не так делаю, или мало души вкладываю в песню. Еще больше? Как? Мне не понятно,
‒ откровенничает Вера.

Напомним,

Вера Юрежнева и Константин Меладзе / социальная сеть Instagram
 

Облако тегов

личная жизнь звезд Константин Меладзе Вера Брежнева Дмитрий Монатик социальные сети фото новости

Материалы по теме

Были я и Иришка: MONATIK впервые рассказал о свадьбе с любимой
Новости

Были я и Иришка: MONATIK впервые рассказал о свадьбе с любимой
Гороскоп на 15 июня 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 15 июня 2020 для всех знаков Зодиака
Вера Брежнева призналась, почему иногда плачет из-за Константина Меладзе
Новости

Вера Брежнева призналась, почему иногда плачет из-за Константина Меладзе
Не знаю, почему мне так повезло: Надя Дорофеева о самоизоляции с Дантесом
Новости

Не знаю, почему мне так повезло: Надя Дорофеева о самоизоляции с Дантесом

Популярное на сайте

Против течения: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 08.06.2020)

Против течения: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 08.06.2020)
Против течения: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.06.2020)

Против течения: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.06.2020)
Холостяк-10: победительница Даша Ульянова призналась, пытался ли Макс вернуть ее после секс-скандала

Холостяк-10: победительница Даша Ульянова призналась, пытался ли Макс вернуть ее после секс-скандала
ТОП-5 советов, как сохранить здоровье роговицы при ношении контактных линз

ТОП-5 советов, как сохранить здоровье роговицы при ношении контактных линз

Популярное видео

Против течения: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 08.06.2020)

Против течения: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 08.06.2020)
Против течения: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.06.2020)

Против течения: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK