Вера Брежнева призналась, почему иногда плачет из-за Константина Меладзе
Певица Вера Брежнева вместе с Димой Монатиком взорвали все музыкальные чарты новым хитом Вечериночка. В недавнем интервью знаменитости рассказали о совместном творчестве.
Когда я эту песню начала слушать, то одновременно послала мужу. И одновременно мы написали друг другу «Да»,‒ вспоминает исполнительница.
Монатику очень приятна любовь к его творчеству от такого авторитетного человека:
Никакого спора относительно песни между нами не возникало. Круто, когда Константин, человек такого таланта и опыта, доверяет тебе свою вторую половину, своего артиста.
Он может до слез меня довести, если я что-то не так делаю, или мало души вкладываю в песню. Еще больше? Как? Мне не понятно,‒ откровенничает Вера.
Напомним,
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