Вера Брежнева позабавила поклонников смешным видео с младшей дочерью: закрыла в чемодане

25 апреля 2020 14:00 Катерина Даниленко
Вера Брежнева позабавила поклонников смешным видео с младшей дочерью: закрыла в чемодане
Певица Вера Брежнева
социальная сеть Instagram

Развлекать подписчиков во время карантина ‒ задача не из легких.

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Чего только не видели социальные сети за прошедший месяц от звезд шоу-бизнеса. Это и различные челленджи и флешмобы, прямые эфиры на откровенные темы, спортивные онлайн-тренировки, приготовление различных блюд, мастер-классы по мейкапу и многое другое. Казалось бы, ну чем еще можно удивить публику? Похоже, певица Вера Брежнева нашла ответ на этот вопрос.

Артистка решила, что если начать собирать чемоданы в путешествие, то карантин быстрее закончится.  В коротком видео Вера показала, что уже упаковала свой большой розовый чемодан, в который положила все самое необходимое. В этот момент из чемодана выскочила младшая дочь звезды Сара, улыбаясь и пританцовывая на камеру.

Я так соскучилась по поездкам, что собрала себе чемодан. Взяла с собой всё самое необходимое! Самое ценное! И все это поместилось в одном чемодане,
 ‒ рассказала певица.

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Фолловеры попросили Брежневу записать еще одно похожее видео, только теперь с супругом Константином Меладзе: «А чемодан с Константином где?», «Было бы смешнее, если бы Константин вылез», «Чемодан с сюрпризом, только я ожидала Меладзе увидеть».

Напомним,

 

 

 

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