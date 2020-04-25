Вера Брежнева позабавила поклонников смешным видео с младшей дочерью: закрыла в чемодане
Развлекать подписчиков во время карантина ‒ задача не из легких.
Артистка решила, что если начать собирать чемоданы в путешествие, то карантин быстрее закончится. В коротком видео Вера показала, что уже упаковала свой большой розовый чемодан, в который положила все самое необходимое. В этот момент из чемодана выскочила младшая дочь звезды Сара, улыбаясь и пританцовывая на камеру.
Я так соскучилась по поездкам, что собрала себе чемодан. Взяла с собой всё самое необходимое! Самое ценное! И все это поместилось в одном чемодане,‒ рассказала певица.
Напомним,
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