Вера Брежнева рассказала, чем занимается на самоизоляции с Константином Меладзе

12 апреля 2020 16:00 Катерина Даниленко
Вера Брежнева рассказала, чем занимается на самоизоляции с Константином Меладзе
Певица Вера Брежнева
социальная сеть Instagram

Оказывается, муж артистки только и мечтал, чтобы она постоянно была рядом.

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Рассказывать о семейной жизни с Константином Меладзе певица Вера Брежнева не любит. Артистка крайне редко дает интервью на эту тему и лишь изредка выкладывает совместные фото с супругом в Instagram. Однако на днях знаменитость сделала исключение.

Вера рассказала, как проходит ее самоизоляция, чем она занимается дома с мужем и дочерью. Артистке лишь первое время было сложно перестроится на домашний режим, а сейчас она получает от карантина удовольствие.

На вторую неделю стала понимать: что-то не так. Мой организм просил выйти на улицу, я стала сходить с ума. Этот период был самым сложным, когда мне нужно было просто привыкнуть, что я всё время в одном помещении. Вторую неделю была ломка, а сейчас я просто наслаждаюсь. Я — хозяюшка: готовлю, прибираю,
‒ делится артистка.

56-летний муж знаменитости Константин Меладзе наслаждается временем, проведенным с любимой. В звездном семействе нет места конфликтам, даже если они все время проводят вместе.

Это мечта Константина ‒ быть со мной 24/7, чем дольше, тем лучше, поэтому он счастлив. У меня такая счастливая семья. Какие ссоры? Мы ‒ грузин и украинка. У нас страсть,
‒ откровенничает звезда.

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Старшая дочь звезды 19-летняя Соня Киперман находится вдали от семьи. Девушка учится в Америке, поэтому там и осталась на время карантина. А младшая дочь, 10-летняя Сара, находится с певицей дома.

Дочь учится онлайн, а Константин работает в своей домашней студии. Я прибираю, тренируюсь, провожу прямые эфиры… Потом мы встречаемся на обеде, как будто не виделись полдня,
 ‒ добавила артистка.

Напомним,

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