Вера Брежнева рассказала, чем занимается на самоизоляции с Константином Меладзе
Оказывается, муж артистки только и мечтал, чтобы она постоянно была рядом.
Вера рассказала, как проходит ее самоизоляция, чем она занимается дома с мужем и дочерью. Артистке лишь первое время было сложно перестроится на домашний режим, а сейчас она получает от карантина удовольствие.
На вторую неделю стала понимать: что-то не так. Мой организм просил выйти на улицу, я стала сходить с ума. Этот период был самым сложным, когда мне нужно было просто привыкнуть, что я всё время в одном помещении. Вторую неделю была ломка, а сейчас я просто наслаждаюсь. Я — хозяюшка: готовлю, прибираю,‒ делится артистка.
56-летний муж знаменитости Константин Меладзе наслаждается временем, проведенным с любимой. В звездном семействе нет места конфликтам, даже если они все время проводят вместе.
Это мечта Константина ‒ быть со мной 24/7, чем дольше, тем лучше, поэтому он счастлив. У меня такая счастливая семья. Какие ссоры? Мы ‒ грузин и украинка. У нас страсть,‒ откровенничает звезда.
Дочь учится онлайн, а Константин работает в своей домашней студии. Я прибираю, тренируюсь, провожу прямые эфиры… Потом мы встречаемся на обеде, как будто не виделись полдня,‒ добавила артистка.
Напомним,