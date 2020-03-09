Что творит! Вера Брежнева показала, как развлекается перед концертом
9 марта 2020 10:00
Катерина Даниленко
Певица Вера Брежнева
социальная сеть Instagram
Певица Вера Брежнева
отпраздновала 8 марта в Майами вместе с многотысячной публикой на своем концерте. Однако перед этим знаменитость успела сделать провокационный кадр, который вызвал бурные обсуждения в Сети.
На черно-белом снимке знаменитость запечатлена в сдержанном образе: белой рубашке, брюках и галстуке, однако не наряд привлекает внимание, а то, что девушка пьет шампанское из своей туфли.
Настроение ‒ праздник! Всех вас обнимаю, мои прекрасные! И празднуем сегодня за всех в Майами на концерте,
‒ подписала смелое фото Вера.
Певица Вера Брежнева / социальная сеть Instagram
Фолловеры тут же засыпали кумира комментариями. Большинству эпатажный кадр понравился, но были и те, кто возмутился странным поступком звезды: «Надеюсь, туфля ваша?», «Вера, закусывайте, плиз», «Негигиенично», «Что творит!», «Потрясающая женщина», «Грязно же?», «Сколько драйва в этой женщине».
Напомним