Что творит! Вера Брежнева показала, как развлекается перед концертом

9 марта 2020 10:00 Катерина Даниленко
Что творит! Вера Брежнева показала, как развлекается перед концертом
Певица Вера Брежнева
социальная сеть Instagram

Задора артистке не занимать!

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Певица Вера Брежнева отпраздновала 8 марта в Майами вместе с многотысячной публикой на своем концерте. Однако перед этим знаменитость успела сделать провокационный кадр, который вызвал бурные обсуждения в Сети.

На черно-белом снимке знаменитость запечатлена в сдержанном образе: белой рубашке, брюках и галстуке, однако не наряд привлекает внимание, а то, что девушка пьет шампанское из своей туфли.

Настроение ‒ праздник! Всех вас обнимаю, мои прекрасные! И празднуем сегодня за всех в Майами на концерте,
‒ подписала смелое фото Вера.

Певица Вера Брежнева / социальная сеть Instagram

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Фолловеры тут же засыпали кумира комментариями. Большинству эпатажный кадр понравился, но были и те, кто возмутился странным поступком звезды: «Надеюсь, туфля ваша?», «Вера, закусывайте, плиз», «Негигиенично», «Что творит!», «Потрясающая женщина», «Грязно же?», «Сколько драйва в этой женщине».

Напомним

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