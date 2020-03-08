Олег Винник рассказал о самом курьезном случае на 8 марта
Артист вспомнил, как мог бы заработать на корпоративе, на котором не нужно было петь.
Забавная история произошла около пяти лет назад. Звезде позвонили с просьбой посетить праздник, чтобы все гости могли сделать с ним фото. Артист и его команда еще долго смеялись над необычным предложением.
Нам позвонили из одного ночного клуба и сказали: «А мы бы очень хотели Олега заказать, но у нас недостаточно, мы не сможем за все... А можно, чтобы Олег просто физически присутствовал у нас, но не пел. Для чего ему петь, мы поставим десять песен фонограммы, а Олега посадим на стул на сцене, он будет сидеть, а мы будем делать красивые фото». Мы смеялись,– вспомнил певец.
Напомним,