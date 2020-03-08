Олег Винник рассказал о самом курьезном случае на 8 марта

8 марта 2020 15:00 Катерина Даниленко
Олег Винник рассказал о самом курьезном случае на 8 марта
Певец Олег Винник
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Артист вспомнил, как мог бы заработать на корпоративе, на котором не нужно было петь.

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Популярному певцу Олегу Виннику регулярно поступают предложения выступать на различных частных мероприятиях. Одно из таких предложений было связано с Международным женским днем и запомнилось ему на всю жизнь.

Забавная история произошла около пяти лет назад. Звезде позвонили с просьбой посетить праздник, чтобы все гости могли сделать с ним фото. Артист и его команда еще долго смеялись над необычным предложением.

Нам позвонили из одного ночного клуба и сказали: «А мы бы очень хотели Олега заказать, но у нас недостаточно, мы не сможем за все... А можно, чтобы Олег просто физически присутствовал у нас, но не пел. Для чего ему петь, мы поставим десять песен фонограммы, а Олега посадим на стул на сцене, он будет сидеть, а мы будем делать красивые фото». Мы смеялись,
– вспомнил певец.

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Давать больше концертов, чтобы заработать много денег в 8 марта артист не любит. Считает, что лучше всего стабильность в этом деле. Два концерта это уже много, ведь важно, чтобы люди дышали свежим воздухом в зале и могли насладиться атмосферой праздника.

Напомним,

 

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