Тайный агент: шокирующая правда о салонах красоты – некачественные препараты и гной после процедур

30 июня 2020 15:00 Юлия Крутиева
Тайный агент: шокирующая правда о салонах красоты – некачественные препараты и гной после процедур
Тайный агент 4 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.06.2020)
пресс-служба Нового канала

Тайный агент Александра Башкатова устроилась администратором и увидела закулисье индустрии ухода за внешностью.

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Приходя в салон красоты, клиент хочет быть уверенным, что ему сделают качественные процедуры. Но одной веры мастеру может быть мало. Поработав администратором под прикрытием в одном из салонов красоты, журналистка проекта «Тайный агент» (Новый канал) Александра Башкатова узнала, что клиентов нередко подвергают опасности.

Одна девушка пришла и начала скандалить, потому что у нее загноился пирсинг. Все работники салона врали, как могли. Еще ее и сделали виноватой, – рассказала «агент». – Перед этим я узнала, что средство для дезинфекции закончилось, стерилизатор не работает три дня. Мне просто стало интересно, когда той клиентке делали пирсинг.

Тайный агент 4 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.06.2020) / пресс-служба Нового канала

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Оказалось, что проблемы в салонах красоты не только со стерильностью. Косметолог проводила процедуры некачественными препаратами.

Все маски были одного действия, а деньги за них брали разные. Причем срок годности одной из масок закончился еще два года назад, – вспоминает журналистка. – Сложно представить, что может случиться с кожей после проведения процедур такими средствами.

Тайный агент 4 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.06.2020) / пресс-служба Нового канала

Тайный агент 4 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.06.2020) / пресс-служба Нового канала

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Саша советует всегда перед нанесением на кожу косметологом крема или маски просить показать срок годности на баночке. Если стерильность инструментов или чистота в салоне вас настораживают – лучше процедуры там не проводить.

Какие еще открытия ждут журналистов «Тайного агента» – смотрите в следующий понедельник в 16:00 на Новом канале.

Напомним,

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