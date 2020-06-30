Тайный агент: шокирующая правда о салонах красоты – некачественные препараты и гной после процедур
30 июня 2020 15:00
Тайный агент 4 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.06.2020)
пресс-служба Нового канала
Тайный агент Александра Башкатова устроилась администратором и увидела закулисье индустрии ухода за внешностью.
«Тайный агент» (Новый канал) Александра Башкатова узнала, что клиентов нередко подвергают опасности.
Одна девушка пришла и начала скандалить, потому что у нее загноился пирсинг. Все работники салона врали, как могли. Еще ее и сделали виноватой, – рассказала «агент». – Перед этим я узнала, что средство для дезинфекции закончилось, стерилизатор не работает три дня. Мне просто стало интересно, когда той клиентке делали пирсинг.
Тайный агент 4 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.06.2020) / пресс-служба Нового канала
Все маски были одного действия, а деньги за них брали разные. Причем срок годности одной из масок закончился еще два года назад, – вспоминает журналистка. – Сложно представить, что может случиться с кожей после проведения процедур такими средствами.
Тайный агент 4 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.06.2020) / пресс-служба Нового канала
Тайный агент 4 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.06.2020) / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеЖить с тобой одно удовольствие: Оля Полякова опубликовала редкое фото мужа в его день рожденияСаша советует всегда перед нанесением на кожу косметологом крема или маски просить показать срок годности на баночке. Если стерильность инструментов или чистота в салоне вас настораживают – лучше процедуры там не проводить.
Какие еще открытия ждут журналистов «Тайного агента» – смотрите в следующий понедельник в 16:00 на Новом канале.
Напомним,