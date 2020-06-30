Лесе Никитюк предложили 100 000 долларов за сутки с незнакомцем: И она не отказалась!

30 июня 2020 12:15 Юлия Крутиева
Лесе Никитюк предложили 100 000 долларов за сутки с незнакомцем: И она не отказалась!
Ведущая Леся Никитюк
пресс-служба Нового канала

Ведущая проекта «Хто зверху?» (Новый канал) Леся Никитюк получила неожиданное предложение. И она его приняла. Правда, в шутку

Читайте такжеАнна Панова умилила поклонников фотографиями с крестин дочери
У публичности всегда есть обратная сторона - некоторым людям бывает мало наблюдать за своим кумиром по телевидению или в соцсетях, поэтому они переходят в наступление.  Например, как один из поклонников Леси Никитюк - ведущей проекта «Хто зверху?».

На телефон менеджера Леси Юлии поступил странный звонок: неизвестная женщина сбивчиво спрашивала, согласится ли ведущая провести время с ее начальником за большие деньги. 

Понимаете, мой начальник очень в нее влюблен, - говорит незнакомка. - Буду честной: он предлагает Лесе провести с ним сутки за большую сумму - 100 тысяч долларов.

Ведущая Леся Никитюк / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеЖить с тобой одно удовольствие: Оля Полякова опубликовала редкое фото мужа в его день рождения
Столь заманчивое предложение довело Лесю до истерики, так что она его даже приняла. Правда, не всерьез.

Я, конечно же, согласилась на такое предложение! Но отправлю туда свою помощницу. Юля, пойдешь? - пошутила ведущая. - Думаю, такое предложение поступило, потому что все увидели, что я сдала тест на коронавирус.

Читайте такжеМолодая жена Виктора Павлика рассказала, помогает ли певец своему больному сыну
Кстати, во время съемок тревел-проекта с Лесей Никитюк «Le Маршрутка», который Новый канал покажет осенью, за ведущей часто увивались поклонники. Когда команда проекта работала в Чернигове, несколько парней вычислили отель, где остановилась Леся. И долго стояли под окнами ведущей. Леся, как настоящая Джульетта, вышла на балкон, помахала парням и даже сбросила им две открытки со своими автографами. 

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд Хто зверху Новый Канал социальные сети Леся Никитюк новости Le Маршрутка 2 сезон

Материалы по теме

Жить с тобой одно удовольствие: Оля Полякова опубликовала редкое фото мужа в его день рождения
Новости

Жить с тобой одно удовольствие: Оля Полякова опубликовала редкое фото мужа в его день рождения
Энрике Иглесиас умеет удивлять
Успешные люди

Энрике Иглесиас умеет удивлять
Гороскоп на 1 июля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 1 июля 2020 для всех знаков Зодиака
Тренды 2020: какой оттенок лака выбрать этим летом
Полезные советы

Тренды 2020: какой оттенок лака выбрать этим летом

Популярное на сайте

5 интересных фактов о зрении, которые вы до сих пор могли не знать

5 интересных фактов о зрении, которые вы до сих пор могли не знать
Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.06.2020)

Популярное видео

Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 27.06.2020)

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 27.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK