Лесе Никитюк предложили 100 000 долларов за сутки с незнакомцем: И она не отказалась!

Ведущая проекта «Хто зверху?» (Новый канал) Леся Никитюк получила неожиданное предложение. И она его приняла. Правда, в шутку

У публичности всегда есть обратная сторона - некоторым людям бывает мало наблюдать за своим кумиром по телевидению или в соцсетях, поэтому они переходят в наступление. Например, как один из поклонников Леси Никитюк - ведущей проекта «Хто зверху?».

На телефон менеджера Леси Юлии поступил странный звонок: неизвестная женщина сбивчиво спрашивала, согласится ли ведущая провести время с ее начальником за большие деньги.

Понимаете, мой начальник очень в нее влюблен, - говорит незнакомка. - Буду честной: он предлагает Лесе провести с ним сутки за большую сумму - 100 тысяч долларов.

Ведущая Леся Никитюк / пресс-служба Нового канала

Столь заманчивое предложение довело Лесю до истерики, так что она его даже приняла. Правда, не всерьез.

Я, конечно же, согласилась на такое предложение! Но отправлю туда свою помощницу. Юля, пойдешь? - пошутила ведущая. - Думаю, такое предложение поступило, потому что все увидели, что я сдала тест на коронавирус.

Кстати, во время съемок тревел-проекта с Лесей Никитюк «Le Маршрутка», который Новый канал покажет осенью, за ведущей часто увивались поклонники. Когда команда проекта работала в Чернигове, несколько парней вычислили отель, где остановилась Леся. И долго стояли под окнами ведущей. Леся, как настоящая Джульетта, вышла на балкон, помахала парням и даже сбросила им две открытки со своими автографами.

Напомним,